MLB季後賽》山本由伸首球挨轟、仍飆完投創睽違71年壯舉 談續投9局的決定

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽G2，道奇日本強投山本由伸今天完投9局僅失1分，幫助道奇在客場以5比1擊敗釀酒人，系列賽道奇收2連勝。山本由伸成為旅第一位在季後賽飆完投的旅美日本投手，他在賽後表示，球隊能拿下2勝非常關鍵，「現在我們氣勢正好，希望能保持下去。」

山本由伸首局第一球被釀酒人外野新星喬里奧（Jackson Chourio）敲陽春砲掉分後，後面8局只再讓對手敲2安，山本從第6局起讓釀酒人打線12上12下，飆出旅美生涯首場季後賽完投勝。

請繼續往下閱讀...

山本由伸完投9局111球，僅被敲3安，包含一發全壘打，失掉1分，賞6次三振、丟1次保送，摘下今年季後賽第2勝。山本由伸生涯在季後賽累積4勝，居旅美日本投手第3多。

根據《OptaSTATS》指出，山本由伸成為大聯盟季後賽史上第二位首球挨轟，隨後沒有再失分、並繳出完投的投手。前一位是1954年的巨人投手安東內利（Johnny Antonelli）在世界大賽第2戰達成這項壯舉。兩人都是第一球挨轟。

對於第一局被敲全壘打仍繳出完投，山本由伸賽後接受場邊訪問時表示，「第一局有些需要反省的地方，最終仍贏得比賽，季後賽最重要就是勝利，感覺非常好。」

山本由伸前一場在國聯分區賽G3對費城人僅投4局失3分，今天卻對釀酒人飆出完投勝。山本由伸說，前一次登板其實沒有太差，因此努力練習後，帶著自信站上投手丘，「我覺得練習的成果有發揮出來。」

至於決定續投第9局前的討論，山本由伸說明，很快就決定要續投，考量接下來對手的打序，「我們謹慎討論，選擇風險最低的球種來投。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法