國聯冠軍賽》遭山本由伸完投壓制 釀酒人教頭嘆：指叉球看起來像速球...

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽G2，道奇日本強投山本由伸今天完投9局僅失1分，幫助道奇在客場以5比1擊敗釀酒人，系列賽道奇收2連勝。山本由伸成為旅第一位在季後賽飆完投的旅美日本投手。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽後受訪讚賞山本由伸的指叉球。

山本由伸開賽第一球被敲陽春砲後，後面8局壓制對手，用111球完投9局，飆出生涯首場季後賽完投，僅敲3安失掉1分，賞6次三振、丟1次保送，摘下今年季後賽第2勝。山本由伸全場用111球中，有34顆指叉球，曲球、四縫線速球各27顆，12顆卡特球，9顆伸卡球，2顆滑球。山本此戰最快丟到97.6英哩（約157公里）。

道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）昨天交出8局0失分好投，山本由伸今天用完投9局失1分，讓釀酒人前2場都吞敗。

墨菲對此稱讚兩人都宰制賽場，「我不認為有太多球隊能在兩天內擊垮那兩人，但我們仍然可以做得更好。」墨菲提到，釀酒人打線整季不太會追打壞球，但這兩場卻追打許多壞球。

墨菲指出，山本由伸的指叉球看起來像速球，從相同的出手點丟出，幾乎不會出現失投，看起來像速球的球種會突然往下掉，而山本的速球往上竄，這非常令人印象深刻。

