桌球》讓2追3逆轉日本隊 中國隊打滿25局驚險挺進決賽

2025/10/15 12:34

林詩棟在第三點擊退篠塚大登，為中國隊續命。（取自ATTU臉書）林詩棟在第三點擊退篠塚大登，為中國隊續命。（取自ATTU臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕尋求衛冕的中國隊今天凌晨在2025年亞洲團體桌球錦標賽男子組4強戰，克服點數0:2落後，和日本隊鏖戰至第5點，最終梁靖崑在局數1:2落後下，以3:2逆轉18歲新星松島輝空，完成自我救贖，也幫助中國隊在打滿25局後驚險闖進決賽，今晚8點將與香港隊爭冠。

中國隊在4強戰意外推出世界排名第7的梁靖崑打頭陣，迎戰世界排名第4的張本智和，過去交手梁靖崑雖然擁有7勝2負的對戰優勢，但張本在2022年世界團體錦標賽曾隻手打敗樊振東、王楚欽，從中國隊拿下2勝，這回他再度展現神威，以3:2力退梁靖崑，助日本隊先馳得點。

世界排名第一的王楚欽生涯六度遭遇世界排名16的松島輝空，包括國際賽和中國乒超聯賽還沒輸過，但這次也踢到鐵板，以2:3吞下對戰首敗，也讓中國置身0:2的險境。

在千鈞一髮之際，世界排名第2的林詩棟頂住壓力，以3:2險勝世界排名31的篠塚大登，寫下對戰4連勝，為中國隊扳回一城。

第4點由雙方第一主將進行對決，王楚欽生涯對戰張本智和雖以12勝3負大幅領先，但最近一次在今年橫濱冠軍賽決賽，卻是張本4:2帶走勝利。今天再度對決，王楚欽在局數2:1領先下被張本化解1個賽末點後扳平戰局，決勝局更陷入3:6落後，但他力挽狂瀾，打出一波8:2的反擊，11:8逆轉張本，也將戰線延長。

決勝第5點，前3局以1:2落後的梁靖崑，第4局起有效的壓制對手反手線路，5:2開局後很快的以11:4拿下，決勝局在5:3領先時更一口氣連拿6分，11:3打崩松島輝空，幫助中國隊完成大逆轉。

梁靜崑在決勝第5點逆轉松島輝空，完成自我救贖。（取自ATTU臉書）梁靜崑在決勝第5點逆轉松島輝空，完成自我救贖。（取自ATTU臉書）

