體育 籃球 NBA

NBA熱身賽》柯瑞打3節飆28分！勇士逆轉拓荒者

2025/10/15 12:46

柯瑞。（法新社）柯瑞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在熱身賽第4戰對決拓荒者，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）僅打了3節就飆出全場最高28分，率隊克服最多18分落後，終場以118：111收下逆轉勝。

勇士在前3場熱身賽拿下2勝1負，其中和拓荒者一戰，他們在末節單節灌進51分，上演逆轉秀收下勝利，今天再戰拓荒者，前役休兵的當家一哥柯瑞和中鋒哈佛德（Al Horford）回歸。

勇士今天開局打出5：0攻勢，但拓荒者很快迎頭趕上，並一舉超車，加上勇士尚未找到外線準星，失誤又偏多，首節打完拓荒者暫時以30：22領先，次節開局也打出流暢的攻勢，一度將領先擴大到雙位數，但該節尾聲勇士外線回穩，接連有人跳出飆進三分球，半場打完勇士暫時以56：61落後。

柯瑞在上半場拿下15分全場最高，但團隊命中率只有38.3%，是陷入落後的主因，拓荒者方面，已有3名球員得分上雙，夏普（Shaedon Sharpe）半場14分全隊最高。易籃後，希爾德（Buddy Hield）、柯瑞輪流跳出，助勇士超前，末節也持續擴大領先，不給對手逆襲機會，兩度在熱身賽對決都收下勝利。

柯瑞今天僅打3節，拿下全場最高28分、6籃板、5助攻，替補上陣的波斯特（Quinten Post）16分次之；拓荒者方面，替補上陣的洛夫（Caleb Love）進帳全隊最高17分。

