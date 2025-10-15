國聯冠軍賽》馬恩西盛讚山本由伸有望再進化！克蕭透露打者絕望感

山本由伸繳出9局完投勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊山本由伸今天在國聯冠軍賽G2面對強敵釀酒人，在首打席挨轟下仍用111球完投9局僅失1分奪勝，助隊取得2勝0敗大好優勢，隊友馬恩西（Max Muncy）與神獸克蕭（Clayton Kershaw）賽後都對山本由伸的鬼神演出讚譽有加。

山本由伸今天全場燃燒111球只被打3支安打，失掉1分，送出7K、1BB，成為自2017年韋蘭德（Justin Verlander）後第一位在季後賽完投的球員，也是道奇隊史自2004年的利馬（Jose Lima）以來第一人，成功助隊收下第2場客場勝利。

今天在6局敲出季後賽首轟，以14發全壘打成為季後賽隊史最多全壘打紀錄保持者的馬恩西賽後大讚山本由伸投球表現：「看起來絕對是至今最放鬆、最冷靜的一場比賽。對打者的策略與多樣的球種，完全是壓倒性的表現。」

馬恩西更認為山本還可以再進化，指出去年他來到異國花了一段時間適應新環應，今年春訓他明顯已經適應球隊與環境，本季的表現達到更高的層次：「我看著他時覺得，他可以更上一層樓，我相信他也有這樣的感覺。」

本季結束後就要退休的塞揚名投克蕭，今天在賽後於休息時談到這位小老弟的表現道：「山本由伸的投球太厲害，完全就是一場完美的表現。他能夠自由自在地使用複數球種，對打者來說根本就不可能應付那麼多球種。」、「他的球質很出色，且整場都能維持同樣的水準，控球也沒有走樣。每局都能精準地攻擊好球帶邊邊角角，就是這樣才能有今天的結果。」

