棒球》年底前改善亞太棒球場加速中職認證 南市：二軍先試打

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程已於今年完工，為全國最大規模室外棒球基地。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程已於今年完工，為全國最大規模室外棒球基地，未來將提供各級國家棒球隊及國際球團移地最佳訓練基地。對於球場的一些缺失及中職認證，南市體育局長陳良乾表示，今年底前會完成改善，並由中職二軍先行試打。

南市議員李宗霖今天質詢，要求體育局儘速公布亞太棒球場改善進度，並加速通過中職聯盟認證。他說，早在開議時就要求體育局提供中職檢測亞太棒球場缺失改善情形，諸如副球場燈光照明不足，夜間打球恐有疑慮等，這些都是小缺失，但改善進度緩慢，盼體育局加速。

李宗霖表示，球迷甚至在網路社群上詢問中職會長蔡其昌亞太棒球場要怎麼處理，蔡其昌會長也只能回覆「要請教台南市政府，我也很疑惑？」。

體育局長陳良乾表示，成棒主球場今年2月份完工後，棒球協會、國家訓練中心、中職都有去看過，並提出了一些缺點。目前除中職認證以外，尚有11項改善中。此外，體育局也已向承包公司催促估價細項，這週五會提供資料，並進行後續作業，至於副球場照明則會併案處理。

陳良乾表示，這些細項改善工程大約45個工作天，今年底一定會要把它完成，之後就可以請中職開始進行認證，屆時將先安排二軍來試打、測試球場，再來進行複驗，如果二軍比賽沒有問題，大概就沒有什麼問題了。

至於，李宗霖關切體育局與韓國職棒樂天巨人簽訂合作案，樂天巨人簽約期間與中職春訓時程重疊，恐造成場地衝突。陳良乾說，今年是個別簽約，明年起是從1月26號到2月20號，會安排錯開。

南市體育局長陳良乾表示，成棒主球場今年底前會完成改善，並由中職二軍先行試打。（記者蔡文居攝）

