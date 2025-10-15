自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

棒球》年底前改善亞太棒球場加速中職認證 南市：二軍先試打

2025/10/15 13:31

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程已於今年完工，為全國最大規模室外棒球基地。（南市府提供）台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程已於今年完工，為全國最大規模室外棒球基地。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程已於今年完工，為全國最大規模室外棒球基地，未來將提供各級國家棒球隊及國際球團移地最佳訓練基地。對於球場的一些缺失及中職認證，南市體育局長陳良乾表示，今年底前會完成改善，並由中職二軍先行試打。

南市議員李宗霖今天質詢，要求體育局儘速公布亞太棒球場改善進度，並加速通過中職聯盟認證。他說，早在開議時就要求體育局提供中職檢測亞太棒球場缺失改善情形，諸如副球場燈光照明不足，夜間打球恐有疑慮等，這些都是小缺失，但改善進度緩慢，盼體育局加速。

李宗霖表示，球迷甚至在網路社群上詢問中職會長蔡其昌亞太棒球場要怎麼處理，蔡其昌會長也只能回覆「要請教台南市政府，我也很疑惑？」。

體育局長陳良乾表示，成棒主球場今年2月份完工後，棒球協會、國家訓練中心、中職都有去看過，並提出了一些缺點。目前除中職認證以外，尚有11項改善中。此外，體育局也已向承包公司催促估價細項，這週五會提供資料，並進行後續作業，至於副球場照明則會併案處理。

陳良乾表示，這些細項改善工程大約45個工作天，今年底一定會要把它完成，之後就可以請中職開始進行認證，屆時將先安排二軍來試打、測試球場，再來進行複驗，如果二軍比賽沒有問題，大概就沒有什麼問題了。

至於，李宗霖關切體育局與韓國職棒樂天巨人簽訂合作案，樂天巨人簽約期間與中職春訓時程重疊，恐造成場地衝突。陳良乾說，今年是個別簽約，明年起是從1月26號到2月20號，會安排錯開。

南市體育局長陳良乾表示，成棒主球場今年底前會完成改善，並由中職二軍先行試打。（記者蔡文居攝）南市體育局長陳良乾表示，成棒主球場今年底前會完成改善，並由中職二軍先行試打。（記者蔡文居攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中