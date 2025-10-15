自由電子報
國聯冠軍賽》道奇兩場先發吃下17局讓教頭讚賞 坦言牛棚有狀況

2025/10/15 14:28

山本由伸飆出完投勝。（路透）山本由伸飆出完投勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽G2，道奇日本強投山本由伸今天完投9局僅失1分，幫助道奇在客場以5比1擊敗釀酒人，系列賽道奇收2連勝。道奇讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪讚賞，「我們整支球隊打出今年最好的棒球。」

道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）昨天交出8局0失分好投，山本由伸今天用完投9局失1分，兩人合計吃下17局的局數，讓道奇在國聯冠軍賽前2戰客場都贏球。

道奇今年季後賽8場的先發群防禦率僅1.38，有7場拿下勝利。羅伯斯坦言，「如果你看我們目前球隊的陣容，強項在於先發投手。當你能讓最有天賦的投手抓更多出局數，你就處於有利的位置。」

羅伯斯也說，最近對自家王牌先發投長更感到自在，「這幾位選手的投球狀態非常棒，牛棚方面有一些狀況，讓我們必須做出權衡，後面上場的投手必須是更好的選擇。」

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，道奇去年在季後賽的先發群16場比賽，合計只拿吃下60局投球（包含開局投手在內）。但道奇隊今年季後賽先發群8場比賽，就吃下52.2局的投球局數。

道奇明星捕手史密斯（Will Smith）也讚賞這兩場比賽的自家先發投手，「真是太不可思議了。這大概是我看過最棒的連兩場先發投球表現，很慶幸他們在我們球隊。」

山本由伸飆出完投勝。（法新社）山本由伸飆出完投勝。（法新社）

