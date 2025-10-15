人物側寫》獨一無二的「山本流」投球姿勢 很多投手模仿卻極少人參透

山本由伸。（法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕道奇日籍強投山本由伸今天用111球完投9局只失1分，率隊5：1扳倒釀酒人，國聯冠軍戰道奇取得2勝0敗領先，山本由伸成為史上第一位在大聯盟季後賽完投的日本投手。

27歲的山本由伸出生於日本岡山市，原本主守二壘，就讀高校專職投手，高校3年都未能打進甲子園，然而出色的投球天賦不會被埋沒，2016年日職選秀獲歐力士第4輪指名。

2021至23年山本由伸連3年拿下投手三冠王、澤村賞和洋聯年度MVP，近代日職最強投手稱號當之無愧，除了天賦出眾，得歸功自律的訓練和飲食控管。

山本由伸加盟歐力士接觸「標槍投擲」訓練方式，逐漸能夠掌握並運用全身力量投球的技巧，減輕肩、肘的負擔，加上柔軟度和協調性絕佳，創造獨特的「山本流」投球姿勢，後來更把高抬腿改為滑步，不少台灣和日本投手都模仿他的投球，只是因自身條件和天分受限，很少有人能參透「山本流」的投球精髓。

2023年底山本由伸與道奇簽下12年3億2500萬美元的超大型合約，合約附帶配置專屬翻譯、私人訓練員、物理治療師、每次客場之旅必須住飯店套房、每年5張美國和日本來回機票，以及「盡力準備日本料理以供享用」，山本由伸對吃的非常講究，注重營養均衡攝取，嚴禁油膩食物，對他而言，飲食也是訓練的一部分。

去年山本由伸幫助道奇拿下世界大賽冠軍，生涯拿過WBC經典賽和世界12強賽冠軍，東京奧運金牌，又在日本職棒和大聯盟世界大賽奪冠，完成棒球生涯冠軍「大滿貫」，成為日本棒球史上第一位「五冠王」，今年他將領軍挑戰世界大賽連霸。

