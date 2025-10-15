自由電子報
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》大谷翔平終結安打荒後放鬆了？搞笑貼文「蛋蛋的哀傷」

2025/10/15 14:22

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天在山本由伸9局失1分完投好表現下，於國聯冠軍賽G2獲勝，系列賽取得2勝0敗領先，本場比賽終結19打數無安打並貢獻打點的大谷翔平，賽後於社群軟體上幽默張貼自己「蛋蛋的哀傷」照，「天邪鬼」性格展露無遺。

大谷翔平本場比賽5打數1安打貢獻1分打點，但也慘吞3K，繼去年季後賽打者表現不如預期後，今年至今8場出賽狀況更慘，8場比賽敲出5安有2轟，打線6分打點，吞下15K，選到6次四壞保送，打擊率僅1成47，攻擊指數0.599，值得一提的是，去年季後賽沒有被故意四壞的大谷翔平，今年已經獲得多達4次的故意四壞保送。

賽後大谷翔平如往例於勝利後於限時動態張貼球隊貼文，他在隊伍的貼文後張貼3篇山本由伸好表現的影片與照片，有趣的是，在最後一張照片他放上自己的照片，卻不是敲安照片，反是自己被界外球打到重要部位的照片。

經典賽冠軍日本隊監督栗山英樹過去在講到大谷翔平的個性時曾形容，大谷翔平的性格偏向『天邪鬼』。（天邪鬼是日本傳說中的一種妖怪，形容愛故意和別人唱反調、性格彆扭的人。）

大谷翔平在限時動態上張貼自己被打到重要部位的照片。（圖片取自IG）大谷翔平在限時動態上張貼自己被打到重要部位的照片。（圖片取自IG）

