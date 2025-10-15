自由電子報
體育 棒球 中職

中職》保持富邦隊史絕大多數打擊紀錄 林益全能否有應得的引退儀式成問號

2025/10/15 14:14

林益全。（資料照，記者陳志曲攝）林益全。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕多項打擊成績在中職史上前5名，並保持富邦悍將隊史（含前身興農牛、義大犀牛）絕大多數打擊紀錄的林益全，傳出被統一獅釋出，能否延續職棒生命和獲得他原本應有的引退儀式成為問號。

林益全於2007年選秀會獲得興農牛第1指名，新人球季的2009年就奪得打點王，並獲選年度最有價值球員和新人王，展開輝煌的職棒生涯。

林益全生涯安打2013（3）、全壘打210（4）、打點1142（3）、得分889（5），都是中職前5名，二壘打399支更高居第1，在興農、義大和富邦擊出1892支安打、205支全壘打、1074分打點、864分得分和379支二壘打都是隊史紀錄。

2022年林益全在富邦出賽生涯最少的74場，季後未被列入60人名單，2023年轉投統一，當年還出賽89場，2024年減少到45場，季後再度未被列入60人名單。

據了解，當時林益全有意到其它球隊尋求機會，統一才沒有把他列入60人名單，但是最終並未獲得青睞，今年再由統一簽回。而在今年完全沒有一軍出賽的情形下，林益全想要延續職棒生涯難度極高，恐怕將和興農牛前輩、2015年季後離開統一的張泰山一樣，失去引退儀式和球迷道別的機會。

