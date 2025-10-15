自由電子報
體育 足球

足球》男足慘敗後教練下台、球員指後勤出問題 協會回應但未道歉

2025/10/15 14:33

球迷「表示」請對球員好一點。（資料照，記者林正堃攝）球迷「表示」請對球員好一點。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男足昨在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰以1：6不敵泰國，提早遭到淘汰。賽後主帥黃哲明宣布請辭，並直指足協支援不足，台灣隊長陳柏良也痛心地表示，教練和球員得不到尊重，長年下來的環境和待遇令他心寒。對於教練、球員陸續發聲直指後勤等問題，足球協會稍早回應說明，內文未正式道歉且避重就輕，沒針對外界的疑問進行說明。

針對台灣男足於2027亞洲盃資格賽最終輪對泰國賽後，外界關注之賽事行政與後勤相關議題，協會說明全文如下：

首先，有關賽事之球衣顏色，均以賽事前一天招開的技術會議，由AFC競賽官溝通並決議兩隊球衣顏色。本次賽事經由與泰國足協溝通後，同意於客場全藍色出賽，主場全白色進行賽事。

關於住宿安排部分，飯店由泰國足協提供官方建議名單，本會依預算與安全考量後委請其協助訂房，住宿的部分未來協會將會審慎篩選。

在主場訓練場地部分，本會難辭其咎，在台灣北部天然草地有限的情況下，明年3月份的主場賽事將會有類似情形，足協必定審慎對待，提早進行場地預借。

本次名單中，部分旅外球員因個人合約或時程無法接收徵招，由於其理由並無違反國際足總規範，本會給予最大的尊重，未來教練團組訓上將有可能遇到相同的狀況，足協會盡最大努力與旅外球員的球團溝通。

此外，本次主場賽事也特別邀請狸貓寶貝啦啦隊（Baby Tanuki）於賽事帶來應援表演。該團隊為熱心廠商贊助合作，協會期盼透過更多元的主場互動，營造更熱鬧、更具參與感的比賽氛圍。

感謝教練團與球員在艱困條件下的付出，也感謝外界對中華足球的關心與支持。

協會將持續加強行政協調與後勤支援，讓國家隊在未來的國際賽事中擁有更穩定與完善的環境。

