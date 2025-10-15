足球》教練、選手痛批後勤出問題 運動部嚴正要求足協全面檢討

台灣男足。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男足昨在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰以1：6不敵泰國，提早遭到淘汰。賽後主帥黃哲明宣布請辭，並直指足協支援不足，台灣隊長陳柏良也痛心地表示，教練和球員得不到尊重，長年下來的環境和待遇令他心寒。對於教練、球員陸續發聲直指後勤等問題，運動部透過文字聲明表示，已要求足協全面檢討，同時強調得優先保障選手權益。

有關14日晚間台灣男子足球代表隊於亞洲盃資格賽對泰國的比賽結果，引發社會廣泛討論，運動部表示，感謝所有球員與教練團在艱困條件下仍全力以赴，今日上午已請中華民國足球協會到運動部當面瞭解外界關切議題，表達嚴正關切，同時也將與男子足球代表隊總教練黃哲明、隊長陳柏良進一步瞭解相關情形，確保未來足協改進作為符合代表隊的需求與整體發展方向。



針對本次代表隊集訓、旅外球員徵召、訓練環境、比賽準備及整體後勤支援等問題，運動部已要求足協進行全面檢討，並於3日內提出具體檢討報告，檢討內容應包括代表隊備戰與後勤支援的安排情形、教練團與協會間的溝通與決策過程、球員徵召與住宿場地安排規劃以及經費運用與行政協調狀況等。

對於各界關注的協會經費與資源使用，運動部強調，運動部的補助經費，主要是用於選手培訓與參賽相關費用，包括訓練、裝備、旅費等，都有明確的核銷與審查機制。至於協會其他自籌經費的運用，也已要求足協虛心面對外界意見，重新檢視支出與決策優先順序，應優先確保球員需求獲得充分支持，在經費充足且不影響選手權益的前提下，再規劃相關宣傳活動以協助賽事行銷。

對於14日晚間賽後包括總教練與球員的發言，反映出基層與第一線的真實心聲，運動部維持一貫立場，球員應該能專心比賽，行政與後勤問題不應成為負擔。運動部將負起主管機關責任，要求協會誠實檢視問題、提出改進方向，並促請足協邀集足球界相關體育團體，就未來足球發展進行交流，作為未來國內足球發展中長程計畫，務必提升足球整體發展環境，讓國家隊及基層選手能在更完善的體系中發揮實力，重新贏得國人的信任與支持。

