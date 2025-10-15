自由電子報
足球》陳柏良喊「台灣人欺負台灣人」曝不受尊重 李洋怒：拿什麼證明重視運動

2025/10/15 16:03

陳柏良。（資料照，記者林正堃攝）陳柏良。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男足昨在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰以1：6不敵泰國，提早遭到淘汰，賽後總教練黃哲明請辭，隊長陳柏良也點出協會後勤問題，同時表示，教練和球員得不到尊重，這是「台灣人欺負台灣人」。面對第一線教練、球員痛心發聲，運動部長李洋表示，這是非常嚴重的警訊，「如同他們說，台灣人自己欺負台灣人，那我們還拿什麼去證明我們重視運動這件事。」

台灣男足這次在亞洲盃資格賽提早遭到淘汰，但賽後總教練黃哲明請辭，同時提到協會後勤支援問題，陳柏良也痛心地表示，教練和球員得不到應有尊重，甚至賽後受訪時也說出「台灣人欺負台灣人」的重話。

對於足協後勤的問題，李洋今天出席巴林亞洲青年運動會授旗時做出回應，他表示，今天早上已與足球的協會開會，「請他們盡速召開檢討會，以及盡速繳交報告，並在今天之內發出聲明，解釋為何會發生這樣的疏失，導致我們選手受到這樣的待遇，如同新聞上說的，台灣人自己欺負台灣人，我覺得這對我們台灣及運動部都是非常嚴重的警訊，希望藉由這次的事情，未來的所有協會都能朝良善治理的方法去邁進。」

李洋坦言，看到陳柏良在賽後說出重話，他的內心也相當不好受，「如同他們說，台灣人自己欺負台灣人的話，那我們還拿什麼去證明我們重視運動這件事。」

