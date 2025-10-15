國聯冠軍賽》山本由伸完投太帥！「神之右手」直呼想改姓Yamamoto

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天完投9局僅失1分，在國聯冠軍賽G2幫助道奇在客場以5：1擊敗釀酒人，鬼神級表現賽後讓三屆塞揚名人堂強投「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）直呼帥氣，更揚言要改姓「Yamamoto（山本）」。

山本由伸今天只在首局首球挨轟，最終用111球完投9局，成為史上首位在季後賽完投的日本球員，也是自2017年美聯冠軍賽G2的韋蘭德（Justin Verlander）後，再次於季後賽投出完投的球員，更是道奇隊史自2004年利馬（Jose Lima）後第一人。

擔任球評的馬丁尼茲，在見識到山本今天的表現後，打趣說道：「山本真是個帥氣的男人，我不想姓馬丁尼茲了，從現在開始我叫做『Pedro Yamamoto』！」隨後他又開玩笑說道：「Pedro Yamamoto是我老爸，Papa Yoshi！」

馬丁尼茲賽後也在自己的X上發文表示，他不認為釀酒人有陷入任何掙扎，「他們只是照自己的方式在打球，但遇上了太傑出的投手。山本真的投得太精彩了！從速球到變化球，再到最後的致命指叉球，全部都控制地太完美了！」

