體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平、山本由伸領銜！道奇先發投手群寫史上首見鬼神壯舉

2025/10/15 18:52

山本由伸、大谷翔平。（資料照）山本由伸、大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇本季擁有強大的先發投手群，季後賽更是靠著輪值多位明星強投壓制下，一路挺進國聯冠軍賽。今天日本強投山本由伸在G2繳出9局失1分完投勝，也讓道奇投手群寫下史上首見壯舉。

根據《OptaSTATS》指出，自從1969年降低投手丘以來，沒有任何大聯盟球隊的先發投手群，能在連續30場比賽（無論例行賽或季後賽）中，繳出低於1.50的防禦率；同時，也沒任何球隊的先發投手群，能在30場比賽內讓對手打擊率低於0.150。

然而道奇在今天靠著山本由伸本場比賽共用111球，除了首局首打席被釀酒人新星喬里奧（Jackson Chourio）敲出陽春砲之外都沒掉分，完投9局僅被打3支安打失1分，送出7K1BB的鬼神表現下，成為史上第一支達成上述兩項壯舉的球隊。

日媒《產經體育》指出，道奇這段期間出賽的先發投手共有7人，分別為大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell），葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、克蕭（Clayton Kershaw）、納克（Landon Knack）與斯漢（Emmet Sheehan）。

《OptaSTATS》指出，道奇先發投手群近30場比賽共拿下15勝1敗，防禦率1.49，被打擊率0.144，每局被上壘率0.81，共賞出214次三振。

