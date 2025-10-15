國聯冠軍賽》山本由伸本季大蛻變！道奇主帥：去年我們有很強的牛棚

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今在國聯冠軍賽G2完投9局僅失1分，幫助道奇擊敗釀酒人，系列賽2：0領先。賽後被問及山本今年與去年季後賽的差異，總教練羅伯斯（Dave Roberts）給出回應。

山本由伸本場比賽共用111球，除了首局首打席被釀酒人新星喬里奧（Jackson Chourio）敲出陽春砲之外都沒掉分，9局僅被打3支安打，送出7次三振，1次四壞保送。山本由伸成為史上首位在季後賽完投的日本球員，也是自2017年美聯冠軍賽G2的韋蘭德（Justin Verlander）後，再次於季後賽投出完投的球員，更是道奇隊史自2004年利馬（Jose Lima）後第一人。

道奇總教練羅伯斯賽後受訪表示，雖然有讓左投費西亞（Alex Vesia）在牛棚熱身，但山本今天的表現實在太過於出色，所以毫不猶豫決定讓他續投第9局，這不是一個很困難的選擇。

被問及山本在今年與去年季後賽的投球差異，羅伯斯表示：「我能明顯感受到他身上散發著強烈的信心，去年他剛來美國，季後賽我沒有讓他如此自由地投球，而且去年我們有很強的牛棚，所以很多時候會依賴後援投手。」

「但今年，他從我這裡獲得了真正的信任，即使用球數超過90球、進入第三輪打者，他依然是我心中最好的選擇。」羅伯斯說道。對此山本也表示，能被信任對選手來說是非常開心的事，今天他能用好投回報這份信任，真的很高興。

