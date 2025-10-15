自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》山本由伸本季大蛻變！道奇主帥：去年我們有很強的牛棚

2025/10/15 17:03

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今在國聯冠軍賽G2完投9局僅失1分，幫助道奇擊敗釀酒人，系列賽2：0領先。賽後被問及山本今年與去年季後賽的差異，總教練羅伯斯（Dave Roberts）給出回應。

山本由伸本場比賽共用111球，除了首局首打席被釀酒人新星喬里奧（Jackson Chourio）敲出陽春砲之外都沒掉分，9局僅被打3支安打，送出7次三振，1次四壞保送。山本由伸成為史上首位在季後賽完投的日本球員，也是自2017年美聯冠軍賽G2的韋蘭德（Justin Verlander）後，再次於季後賽投出完投的球員，更是道奇隊史自2004年利馬（Jose Lima）後第一人。

道奇總教練羅伯斯賽後受訪表示，雖然有讓左投費西亞（Alex Vesia）在牛棚熱身，但山本今天的表現實在太過於出色，所以毫不猶豫決定讓他續投第9局，這不是一個很困難的選擇。

被問及山本在今年與去年季後賽的投球差異，羅伯斯表示：「我能明顯感受到他身上散發著強烈的信心，去年他剛來美國，季後賽我沒有讓他如此自由地投球，而且去年我們有很強的牛棚，所以很多時候會依賴後援投手。」

「但今年，他從我這裡獲得了真正的信任，即使用球數超過90球、進入第三輪打者，他依然是我心中最好的選擇。」羅伯斯說道。對此山本也表示，能被信任對選手來說是非常開心的事，今天他能用好投回報這份信任，真的很高興。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中