國聯冠軍賽》山本鬼神完投像「渡渡鳥」！名將稱道奇在幫釀酒人上課

2025/10/15 17:33

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天完投9局僅失1分，在國聯冠軍賽G2幫助道奇在客場以5：1擊敗釀酒人，鬼神級表現讓釀酒人主播直呼，簡直有如棒球界的絕種動物。

山本由伸今天只在首局首球挨轟，最終用111球完投9局，成為史上首位在季後賽完投的日本球員，也是自2017年美聯冠軍賽G2的韋蘭德（Justin Verlander）後，再次於季後賽投出完投的球員，更是道奇隊史自2004年利馬（Jose Lima）後第一人。

對於山本由伸的鬼神級完投，《TNT》釀酒人主播安德森（Brian Anderson）直言，山本又為道奇的王冠鑲上一顆寶石，並大讚山本的表現就像渡渡鳥一樣，是現代棒球的絕種動物。前大聯盟冠軍投手、擔任球評的達林（Ron Darling）也讚嘆：「現在很難再看到這種場面了。」

道奇在G1靠著塞揚左投史奈爾（Blake Snell）先發8局1安打無失分的精彩好投擊敗釀酒人，今天輪到山本由伸宰制釀酒人打線。達林直呼：「道奇現在的比賽就像是回到1970、1980年代，在密爾瓦基開了一堂『投手教室』；球隊近28戰已拿下22勝，真令人佩服。」

