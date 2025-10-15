全運會網球》謝淑薇妹妹很能打！謝語倢攜手何承叡混雙奪金

謝語倢（左起）攜手何承叡混雙奪金。（全運會提供）

謝語倢（左起）攜手何承叡混雙奪金。（全運會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114年雲林全國運動會網球賽事於莿桐國中落幕，壓軸混雙決賽上演「北市內戰」，傳奇職業名將謝淑薇的妹妹謝語倢近年雖已跨足匹克球，重拾網球拍功力依舊，今日攜手何承叡後來居上，0：6、6：2、12：10大逆轉實力堅強的許育修／吳芳嫺，讓她笑擁本屆第2面金牌。

現年32歲的謝語倢經驗豐富，雙打更頗得「百搭天后」姊姊真傳，協助「男雙一哥」何承叡在全運會混雙過關斬將挺進壓軸，面對北市隊友許育修／吳芳嫺，兩人更克服開賽熱機稍慢「吞蛋」困境，次盤適時改變戰術打法，重掌節奏扳回一城；左右開弓的「何謝配」決勝搶10與強敵一路拉鋸，並頂住壓力從9：10化解賽末點，合力搶下關鍵3分，戲劇性贏得最後勝利。

請繼續往下閱讀...

25歲的何承叡暫別職業賽事，返國參戰豪奪男團、男雙及混雙共3面金牌，榮膺本屆大贏家，賽後他激動表示：「第一盤對手確實針對我的弱點進攻，但後來我們調整得很成功，才能贏下這場艱苦的比賽。」至於謝語倢雙喜臨門，包辦女團及混雙金牌，也樂得她頻呼：「真的很開心，要感謝最佳拍檔幫忙。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法