亞青運》李洋授旗頒發加菜金 盼給年輕球員更好的環境

〔記者粘藐云／台北報導〕中華奧會與運動部今天舉行「第3屆巴林亞洲青年運動會」代表團授旗典禮，由運動部部長李洋授旗並頒發加菜金，為即將出征的青年選手加油勉勵，而羽球選手出身的他也不忘點名，歡迎大家多關注羽球賽事。

本屆代表團共派出151名選手（男69人、女82人），參加游泳、田徑、羽球、三對三籃球、拳擊、自行車、電子競技、五人制足球、高爾夫、柔道、克拉術、桌球、跆拳道、排球、舉重及角力等16種運動的賽事。加上教練與工作人員，代表團總人數達237人，充分展現我國對於培育青年選手及發展基層運動的重視。

李洋表示，之前打過亞青賽沒有打過亞青運，但來到現場可以看到選手非常有能量熱情，一進場就能感受到年輕人熱情，希望未來提供他們更友善環境讓更多人參與運動。至於這次的亮點賽事，李洋笑說：「身為羽球選手，當然先推薦羽球賽事，但現在是運動部長，希望這16項目都有好的成績帶回台灣，但也不是只有好成績的才是選手，希望可以給選手們優質環境，讓他們可以好好訓練，同時希望他們在學校可以更重視學業，成為多元發展的運動員。」

中華奧會主席兼代表團團長林鴻道在典禮中表示，此次賽會是運動部成立後第一個組團參加的綜合性運動會，別具意義，也特別邀請林瀛洲醫師擔任總領隊，相信以林醫師的醫學專業背景，一定能讓選手無後顧之憂。希望大家秉持「勇氣、團結、榮耀」的精神，全力以赴、彼此支持，讓世界看到台灣年輕一代的自信與風采。最後林主席也感謝運動部、國訓中心、運科中心，以及各單項協會在組團過程中的協助與支持，以及林瀛洲總領隊和團本部夥伴們，在幕後投入了許多心力，讓大家能安心整備、順利出發。

第3屆亞洲青年運動會將於2025年10月22日至31日在巴林舉行。我國代表團目前正全力進行最後備戰，並將自10月17日起陸續啟程前往參賽。開幕典禮訂於10月22日在巴林國際會展中心盛大登場，揭開為期10天的競賽序幕。

運動部長李洋出席授旗典禮（左一），將會旗交給奧會主席林鴻道，右為此次總領隊林瀛洲。（記者粘藐云攝）

