國聯冠軍賽》釀酒人MVP盛讚山本！首球開轟的喬里奧：根本上不了壘

2025/10/15 17:21

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天完投9局僅失1分，在國聯冠軍賽G2幫助道奇在客場以5：1擊敗釀酒人，系列賽道奇收2連勝，賽後釀酒人主力打者也紛紛感嘆，山本今天的表現實在太出色，令他們無法招架。

山本由伸首局第一球被釀酒人外野新星喬里奧（Jackson Chourio）敲陽春砲掉分後，後面8局只再讓對手敲2安，從第6局起讓釀酒人打線12上12下，用111球完投9局僅被敲3安韓1轟，失掉1分，賞7次三振、丟1次保送，飆出旅美生涯首場季後賽完投勝，也是今年季後賽第2勝。

身為今年大聯盟戰績龍頭的釀酒人，本季例行賽對道奇更是6勝0敗的壓倒性成績，然而來到國聯冠軍賽後，在主場對道奇苦吞2連敗。當家MVP強打耶利奇（Christian Yelich）難掩失落，「他（山本）毫無疑問是個相當出色的投手，我們必須找出更好的攻擊策略，我們必須進步、想辦法反彈。」

今天從山本手中開轟、幫助釀酒人拿下唯一分數的喬里奧也表示：「今晚我們沒能打出預期的內容，也毫無反擊之力，明天必須重新振作，關鍵在於上壘，但很不幸，他（山本）根本不讓我們有這個機會。我們可能得改變打擊策略，才能有更好的擊球品質。」

