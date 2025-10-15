自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》雲豹揭曉年度口號 兩位韓籍啦啦隊首度亮相

2025/10/15 17:06

徐賢淑加入電豹女，新球季將為桃園雲豹應援。（雲豹提供）徐賢淑加入電豹女，新球季將為桃園雲豹應援。（雲豹提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新賽季已點燃戰火，尚未亮相的桃園雲豹今天在桃園舉行球隊記者會，並揭曉新賽季年度口號「豹青頑張」，以及啦啦隊電豹女兩位全新韓籍成員徐賢淑、金賢姈也首度亮相。

來自南韓的徐賢淑、金賢姈與另一韓籍成員海莉共組「雲豹韓援三本柱」，為豹迷帶來華麗的視覺饗宴，上季由練習生轉正的電豹女成員也登台亮相。徐賢淑今天以俏麗金色短髮與充滿魅力的舞台表現驚豔全場，並喊話邀請球迷共赴主場迎接新賽季。

雲豹年度口號「豹青頑張」，靈感源自日文「頑張る」全力以赴、不輕言放棄），象徵球隊充滿朝氣年輕世代，歷經上季試煉後，雲豹本季將以更成熟、自信的姿態，展現「堅持到底」的團隊意志，開創屬於青年軍的黃金時代，主視覺採國內少見的日式浮世繪風格，以球隊配色展現熱血無懼的意象，全隊將全力突破極限，目標直指冠軍。

雲豹新賽季主場開幕戰於11月8日登場，而2025-26賽季季票於15日下午5點至晚上10點開放上季季票會員位置保留付款，16日晚上12點開放給2024-25賽季季票持有者購買，16日下午2點全面開賣季票，而11-12月主場例行賽單場票自18日中午12點起開放購買。

雲豹啦啦隊金賢姈。（雲豹提供）雲豹啦啦隊金賢姈。（雲豹提供）

雲豹年度口號「豹青頑張」（雲豹提供）雲豹年度口號「豹青頑張」（雲豹提供）

