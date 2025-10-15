自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》助隊夯聯盟最多轟的打教出走？洋基同意尋找新教頭的雙城面試

2025/10/15 17:54

洋基打擊教練羅森（中）。（資料照，法新社）洋基打擊教練羅森（中）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》的報導，洋基同意雙城的許可，來面試自家的打擊教練羅森（James Rowson）有關總教練一職，並傳出紅襪板凳教練瓦茲奎茲（Ramon Vazquez）以及前海盜教頭薛爾頓（Derek Shelton）也在競爭行列。

雙城今年例行賽僅打出70勝92敗的成績，在美聯中區僅優於白襪，也讓球隊在賽季結束後選擇開除總教練包德利（Rocco Baldelli），目前仍在尋找新教頭的人選。

在1994年大聯盟選秀會中被水手以第9輪挑中的羅森，曾在1997年轉隊來到洋基打球，但在兩隊合計只打了3個球季就離開美職體系，最高層級只來到高階1A，1998年在獨立聯盟完成最後一年選手生涯。

卸下球員身分後，羅森轉而投入教練的工作，其中在2006到2011年以及2014到2016年間，擔任洋基小聯盟的打擊協調員，並在2024年起成為大聯盟的打擊教練，今年幫助球隊在進攻端繳出漂亮成績，使團隊在全壘打（274支）、得分（849分）、OPS（.787）以及保送（639次）皆名列大聯盟最高。

此外羅森也與雙城有過淵源，他曾在2017到2019年擔任該隊的打教，曾幫助球隊在2019年一共敲出多達307發全壘打，成為該年大聯盟最會轟的球隊。

