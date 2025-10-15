桌球》11:0完封對手沒讓分挨批不夠君子 廖振珽說明原由

廖振珽率台灣青少年兵團奪下亞錦賽銅牌。（取自ATTU官網）

〔記者許明禮／台北報導〕出發前一天才搞定簽證的「山豬」廖振珽，這次在印度舉行的2025年亞洲團體桌球錦標賽，帶領台灣隊的「青少年軍團」在男子組8強戰以3:2力退神秘的北韓隊，4強賽也和香港隊激戰至第5點決勝局才以2:3飲恨，和日本隊並列銅牌，也讓外界見識到台灣男子桌球的厚實力。

去年亞錦賽為台灣隊奪下男子團體銀牌的三大主力林昀儒、高承睿、黃彥誠，這次都因傷缺陣，馮翊新也在最後一刻退賽，台灣隊改由29歲的廖振珽領軍，搭配19歲的張佑安、16歲的郭冠宏和22歲的林彥均，除了廖振珽是沙場老將，其他3人都是第一次參加成人組的團體賽。

廖振珽在對北韓之戰，在第1點和第5點分別擊退李正植、咸有成，扮演奪牌的頭號功臣，但他並不居功，也盛讚3名小將都發揮得很出色，打出國際競爭力，「這次團隊的氛圍相當棒，不管誰在場下，都盡全力幫場上的隊友加油!」

有不少球迷發現，廖振珽昨晚迎戰香港時，球衣背後的名字是用膠帶貼上去。他表示，因為臨時接獲通知替補黃彥誠，台灣隊的球衣五月底打完世錦賽後就放在德國俱樂部，沒帶回台灣，這次比賽只好臨時借張佑安和林彥均的球衣上場。

廖振珽昨晚第1點迎戰香港一哥黃鎮廷、第5點對決陳顥樺，都鏖戰至決勝局落敗，尤其最後一點在局數2:1領先下遭翻盤，更讓他直呼可惜，「最後一點打到後面精力有些下滑，有幾顆機會球沒把握住，還是有需要檢討的空間。」

至於第3局賞給陳顥樺11:0，被少數球迷質疑沒依照「潛規則」讓分，不夠君子，廖振珽則回應，「其實是有想要讓分，但不小心擰了一個擦邊球。」

廖振珽（左）球衣留在德國，這次亞錦賽向隊友借球衣，只能用膠帶寫上名字。（取自ATTU官網）

