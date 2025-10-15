自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會跆拳道》靠意志力拚到底！蘇柏亞5連霸為世錦賽暖身

2025/10/15 19:03

蘇柏亞全運會完成5連霸。（承筠行銷提供）蘇柏亞全運會完成5連霸。（承筠行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕114年全國運動會跆拳道項目於10/13到10/17在雲林西螺農工舉行。跆拳道女戰神蘇柏亞今代表桃園市出賽。她今天在女子53公斤級的金牌戰擊敗郭依梵摘金，完成5連霸壯舉。

完成5連霸目標，蘇柏亞賽後表示：「今天跟平常比起來狀態沒有很好，但還是一場場的打、慢慢做調整，然後靠自己的意志力去硬撐，跟教練討論戰術，才拼到最後，有種關關難過關關過的感覺。」

蘇柏亞從16強出發，對上嘉義市的黃詩惠。此場開賽就非常激烈，對手有備而來。對於第一回合對方的猛烈攻勢，使蘇柏亞一時抓不到節奏，沒能拿下勝利。第二回合蘇柏亞馬上找回節奏，趁對手尚未進入狀況就率先得分。到了第三回合更是全力進攻，靠著上端攻擊持續擴大成11：6領先，最後以2：1撂倒選手，闖進8強。賽後對手黃詩惠似乎非常享受與蘇柏亞的對戰，拆卸完護具後，抓緊機會，與偶像蘇柏亞合影。

8強賽遇上台中市的陳苡慈選手，第一回合前段，雙方花較多時間試探，直到比賽剩下最後15秒時，因柏亞的連續兩支犯規，使對手連續獲得兩分領先，即便在最後5秒時，蘇柏亞給了對方一個對手一技正拳，仍無法挽救，最後陳苡慈拿下第一回合勝利。第二回合蘇柏亞抓到感覺，幾乎一路壓制對手，最後以9：1勝出，雙方達成1：1平手。第三回合蘇柏亞加速攻擊，在比賽時間內一路狂奔，最終以9：0收下勝利，成功晉級4強。

四強戰遭遇才剛在2025瑞士公開組拿下金牌的新北市江宜珊，第一回合雙方勢均力敵、互不相讓，最後柏亞以多次的中端攻擊，6：5險勝。第二回合江宜珊持續展開攻擊，在開賽30秒內連續拿下4分，但蘇柏亞並不因此退縮，持續以純熟的技巧攻擊對連續得分，最後蘇柏亞以10分，總數2：0成功收下金牌戰門票。

蘇柏亞在金牌戰碰上老戰友台南市的郭依梵選手，開賽即表現強勢，即便郭依梵努力進攻，蘇柏亞也完全不讓對手有得分的機會，穩穩收下第一回合的勝利。但對手也沒有放棄，第二回合全力進攻，讓蘇柏亞措手不及，沒能拿下勝利。最關鍵的第三回合，蘇柏亞不敢掉以輕心，郭依梵也不甘示弱，雙方你來我往，甚至到了最後5秒時，郭依梵還呈現領先的狀態，但就在最後10秒，蘇柏亞給了對方一技上端攻擊，獲得三分，最後蘇柏亞以8：7險勝，踢下金牌，成功穩住五連霸地位。

面對老戰友的公式，蘇柏亞說自己並不在乎對手的型態如何，只專注在自己當下準備好的狀態。

目前蘇柏亞仍持續為10月底的無錫世錦賽做準備，這也是她今年的最大目標。對於已參加過4次世錦賽，卻還未奪下獎牌，蘇柏亞表示：「沒有特別什麼目標，就是一場場的做好就對了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中