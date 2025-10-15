全運會跆拳道》靠意志力拚到底！蘇柏亞5連霸為世錦賽暖身

蘇柏亞全運會完成5連霸。（承筠行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕114年全國運動會跆拳道項目於10/13到10/17在雲林西螺農工舉行。跆拳道女戰神蘇柏亞今代表桃園市出賽。她今天在女子53公斤級的金牌戰擊敗郭依梵摘金，完成5連霸壯舉。

完成5連霸目標，蘇柏亞賽後表示：「今天跟平常比起來狀態沒有很好，但還是一場場的打、慢慢做調整，然後靠自己的意志力去硬撐，跟教練討論戰術，才拼到最後，有種關關難過關關過的感覺。」

蘇柏亞從16強出發，對上嘉義市的黃詩惠。此場開賽就非常激烈，對手有備而來。對於第一回合對方的猛烈攻勢，使蘇柏亞一時抓不到節奏，沒能拿下勝利。第二回合蘇柏亞馬上找回節奏，趁對手尚未進入狀況就率先得分。到了第三回合更是全力進攻，靠著上端攻擊持續擴大成11：6領先，最後以2：1撂倒選手，闖進8強。賽後對手黃詩惠似乎非常享受與蘇柏亞的對戰，拆卸完護具後，抓緊機會，與偶像蘇柏亞合影。

8強賽遇上台中市的陳苡慈選手，第一回合前段，雙方花較多時間試探，直到比賽剩下最後15秒時，因柏亞的連續兩支犯規，使對手連續獲得兩分領先，即便在最後5秒時，蘇柏亞給了對方一個對手一技正拳，仍無法挽救，最後陳苡慈拿下第一回合勝利。第二回合蘇柏亞抓到感覺，幾乎一路壓制對手，最後以9：1勝出，雙方達成1：1平手。第三回合蘇柏亞加速攻擊，在比賽時間內一路狂奔，最終以9：0收下勝利，成功晉級4強。

四強戰遭遇才剛在2025瑞士公開組拿下金牌的新北市江宜珊，第一回合雙方勢均力敵、互不相讓，最後柏亞以多次的中端攻擊，6：5險勝。第二回合江宜珊持續展開攻擊，在開賽30秒內連續拿下4分，但蘇柏亞並不因此退縮，持續以純熟的技巧攻擊對連續得分，最後蘇柏亞以10分，總數2：0成功收下金牌戰門票。

蘇柏亞在金牌戰碰上老戰友台南市的郭依梵選手，開賽即表現強勢，即便郭依梵努力進攻，蘇柏亞也完全不讓對手有得分的機會，穩穩收下第一回合的勝利。但對手也沒有放棄，第二回合全力進攻，讓蘇柏亞措手不及，沒能拿下勝利。最關鍵的第三回合，蘇柏亞不敢掉以輕心，郭依梵也不甘示弱，雙方你來我往，甚至到了最後5秒時，郭依梵還呈現領先的狀態，但就在最後10秒，蘇柏亞給了對方一技上端攻擊，獲得三分，最後蘇柏亞以8：7險勝，踢下金牌，成功穩住五連霸地位。

面對老戰友的公式，蘇柏亞說自己並不在乎對手的型態如何，只專注在自己當下準備好的狀態。

目前蘇柏亞仍持續為10月底的無錫世錦賽做準備，這也是她今年的最大目標。對於已參加過4次世錦賽，卻還未奪下獎牌，蘇柏亞表示：「沒有特別什麼目標，就是一場場的做好就對了。」

