中職》蔡其昌出席東方領袖講座 經營職棒要像百貨公司

〔中央社〕中職會長蔡其昌今天出席「東方領袖講座」，與各個企業家分享世界12強奪冠，以及中職入場觀眾破紀錄等經驗，並強調現在經營職棒不再是「體育用品店」，而要經營「百貨公司」。

蔡其昌今天出席台灣上市櫃公司協會主辦的「東方領袖講座」，主題為打造成功產業之道－中華職棒走向世界之巔，分享職棒、國家隊等經驗給各家企業。蔡其昌首先分享了去年11月世界12強棒球賽台灣隊奪下世界冠軍，不過他強調，「職棒好，國家隊才會好。」

蔡其昌在講座中提到，今年是中華職棒新紀元，首先迎來「大頂薪時代」，包括陳傑憲、陳子豪、江坤宇等選手都簽下破億合約。另外，蔡其昌指出，中職今年總入場人數突破373萬人，首度場均超過1萬人，較去年成長34.99%，2場明星賽也迎來滿場共8萬人。

他回憶，在職棒最慘淡的時期，球員、教練與工作人員的人數比球迷還多，「曾經很輝煌、曾經非常慘，那時候企業都用公益心態在做棒球。」不過蔡其昌強調，現在只有投資才能再創造職棒高峰，將職棒當作企業經營，超越做公益的心態，才能創造更多營收。

蔡其昌指出，必須要把職棒的餅做大、經營多元TA（目標客群），他舉例，過去職棒是經營體育用品社的概念，「我在當會長後想要把職棒變成百貨公司，喜歡運動的人才會去體育用品社，但大家都會去百貨公司買東西，TA就會變得更廣，只有這樣職棒的餅才會愈來愈大，產業愈來愈健全，就可以留得住好選手。」

蔡其昌以「運動作為一種商品」為其中之一的主題，其中行銷非常重要，包括活動體驗、設計與品質、把握話題及流量，另外球場環境、強化啦啦隊經營等也是重點。（編輯：李亨山）1141015

