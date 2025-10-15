自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》世界球后孫穎莎領軍復仇 中國隊直落三擊退日本隊封后

2025/10/15 19:59

世界球后孫穎莎直落三擊退張本美和，率中國隊奪冠。（取自WTT官網）世界球后孫穎莎直落三擊退張本美和，率中國隊奪冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕中國隊今晚在2025年亞洲團體桌球錦標賽女子組決賽，以直落三擊退日本隊，報了去年決賽1:3落敗的一箭之仇，奪回失去1年的冠軍寶座。

17歲的張本美和去年亞錦賽連續擊退王藝迪、孫穎莎，帶領日本隊以3:1扳倒中國隊，第三度奪下亞錦賽女團冠軍。今年兩軍再度會師決賽，雙方陣容也有不小變動，日本隊上屆奪金陣容平野美宇、伊藤美誠今年都未入選，改由削球女將橋本帆乃香、早田希娜上陣，中國隊也拉下王藝迪、陳幸同，由王曼昱、蒯曼搭配世界球后孫穎莎。

日本隊今晚出奇兵，由世界排名11的削球手橋本帆乃香打頭陣，迎戰世界排名第2的王曼昱，試圖破壞中國隊的節奏，但王曼昱首局以10:12丟掉後，很快的找回節奏，以11:3、11:6、11:3連下3城，取得對戰3連勝。

孫穎莎過去和世界排名第7的張本美和交手8次只輸過1場，就是去年亞錦賽在局數2:0領先下遭逆轉，這回孫穎莎維持今年的絕佳狀況，以11:9、11:5、11:7收拾張本，直落三完成甜蜜復仇。

世界排名第4的蒯曼在第3點對抗也以8:11、12:10、11:6、11:9逆轉去年巴黎奧運女單銅牌早田希娜，幫助中國隊完成關門任務。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中