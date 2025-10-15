桌球》世界球后孫穎莎領軍復仇 中國隊直落三擊退日本隊封后

世界球后孫穎莎直落三擊退張本美和，率中國隊奪冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕中國隊今晚在2025年亞洲團體桌球錦標賽女子組決賽，以直落三擊退日本隊，報了去年決賽1:3落敗的一箭之仇，奪回失去1年的冠軍寶座。

17歲的張本美和去年亞錦賽連續擊退王藝迪、孫穎莎，帶領日本隊以3:1扳倒中國隊，第三度奪下亞錦賽女團冠軍。今年兩軍再度會師決賽，雙方陣容也有不小變動，日本隊上屆奪金陣容平野美宇、伊藤美誠今年都未入選，改由削球女將橋本帆乃香、早田希娜上陣，中國隊也拉下王藝迪、陳幸同，由王曼昱、蒯曼搭配世界球后孫穎莎。

日本隊今晚出奇兵，由世界排名11的削球手橋本帆乃香打頭陣，迎戰世界排名第2的王曼昱，試圖破壞中國隊的節奏，但王曼昱首局以10:12丟掉後，很快的找回節奏，以11:3、11:6、11:3連下3城，取得對戰3連勝。

孫穎莎過去和世界排名第7的張本美和交手8次只輸過1場，就是去年亞錦賽在局數2:0領先下遭逆轉，這回孫穎莎維持今年的絕佳狀況，以11:9、11:5、11:7收拾張本，直落三完成甜蜜復仇。

世界排名第4的蒯曼在第3點對抗也以8:11、12:10、11:6、11:9逆轉去年巴黎奧運女單銅牌早田希娜，幫助中國隊完成關門任務。

