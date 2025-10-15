自由電子報
體育 即時新聞

象迷集氣！中信兄弟18日起拚總冠軍 總教練台中喊「進化、決勝」

2025/10/15 20:21

中信兄弟拚總冠軍賽前，盧秀燕前往打氣。（圖：市府提供）中信兄弟拚總冠軍賽前，盧秀燕前往打氣。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中華職棒36年總冠軍賽即將開打，台中市長盧秀燕今（15）日到洲際棒球場力挺在地球隊中信兄弟，替選手們加油打氣；總教練平野惠一說，迎戰總冠軍賽喊出全新口號「進化．決勝」，期許球隊完成進化，寫下二連霸；立法院副院長江啟臣去年發500份肉排，今年加碼喊話，若球隊順利衛冕，將發放1000份肉排與球迷同慶。

中華職棒36年總冠軍賽今年由中信兄弟與樂天桃猿兩隊第6度在總冠軍賽相遇，也是職棒史上第一次兩隊均是外籍教練領軍對決，中信兄弟首戰18日將在台北大巨蛋迎戰季後挑戰賽的勝隊樂天桃猿隊，賽事備受關注。

盧秀燕下午特地前往向台中洲際棒球場向選手加油打氣；強調，她任內迄今6年多，台中市已贏得3座總冠軍，今年有望爭取第4座冠軍榮耀，她相信今年中信兄弟會奪得總冠軍，市府將與中信兄弟再合辦封王遊行。

總教練平野惠一說，今年中信兄弟以「進化」作為年度口號，象徵蛻變，這次總冠軍賽也喊出全新口號「進化．決勝」，期許球隊能邁向最終勝利，完成進化；他說，大家現階段狀態都已經調整好迎接總冠軍賽，希望大家集氣加油，將總冠軍抱回台中，寫下二連霸。

台中市運動局指出，今年中職總冠軍賽將於10月18日開打，為讓球迷能夠聚在一起為中信兄弟集氣加油，市府將於10月18和19日一連兩天在市府府前廣場辦理直播賽事，邀請市民與球迷看直播挺棒球，為中信兄弟應援加油。

