高球》京懋盃女子公開賽首輪 陳之敏獵鷹秀暫居第2台將最佳

2025/10/15 21:16

陳之敏第一回合打出64桿的佳績，暫居第2。（TLPGA提供）陳之敏第一回合打出64桿的佳績，暫居第2。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025京懋盃女子公開賽今於再興高爾夫球場進行第一回合比賽，台、泰、日、美、新、馬、印度等國共92位選手面對炎熱的天候條件下卯足全力，老鷹滿天飛的成績表現也意味著想擠進領先組就必須拿出更震撼的表現。今年靠著大聯大女子公開賽和台灣強女子公開賽的優異表現打出迄今最佳賽季的馬來西亞選手吉娜薇芙（Genevieve Ling），本日以驚人的兩次獵鷹，最終繳出低於標準桿9桿的63桿搶得單獨領先的絕佳地位；台灣女將陳之敏也有1鷹6鳥的出色演出，目前尚以64桿、一桿之差以第2名緊追在後。前來衛冕后座的泰國好手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）雖出現少數失誤吞下兩記柏忌，然而整回合另有1鷹6鳥進帳，今天結束後暫以66桿與張亞琦並列第3名。

今天首輪僅出現一記柏忌的吉娜薇芙自出發後發揮出最佳實力，剛過前9洞即以低於標準桿5桿追上處於領先位置的陳之敏，加上下半場擴大賺分讓吉娜薇芙順利超車：「這真是瘋狂的一天，我打出很多小鳥甚至還收進2鷹，感覺今天擊球感覺真的很棒，尤其是開球，我覺得明天會比今天更難一點，我得讓自己更平靜一些。這禮拜球道普遍很硬，大家都覺得很難打，我也意識到自己要將球打得更紮實，然而這樣的條件反而對我場上的成績有幫助，讓鐵桿更能打上果嶺，就像今天獵鷹的兩個五桿洞。」

關於10月底因冠名贊助單位推薦名單，將可參加LPGA的馬來西亞銀行錦標賽（Maybank Championship），吉娜薇芙對自己能夠在家鄉首度參與美巡賽事感到開心，她會緊鑼密鼓地做好一切準備，期待自己在這場總獎金300萬美元的賽事好好表現。

繼上個月法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽之後，陳之敏再度於賽事首輪打進領先組，雖今天後半段失去佔據首位的寶貴機會，然而全天對場地卓越的掌握度仍帶給她隨時超越對手的良好基礎，「針對今天場地狀況，我在五桿洞多以三號木桿開球，上球道後的穩定度更高，遇到球道上特定球位，我也會選擇將球桿握短一點，盡量不要把球打太厚。因此今天不少四桿、五桿洞都能在球道上製造很好進攻的角度，並且盡量創造上坡推桿的機會，因為這裡果嶺的下坡速度實在太快！今天這回合的小鳥數集中在前11洞，可惜後面許多推桿沒能把握住，讓桿數進一步再降低。」

陳之敏的老鷹出現在第4洞，在第二桿剩222碼的情況下她以5號木桿成功打上果嶺，並且留下不到1碼的老鷹推桿，該洞漂亮演出幫助她在上午迅速升至領先組，也成為她首回合印象最深刻的表現。

馬來西亞女將吉娜薇芙第一回合打出63桿的佳績，領先群雌。（TLPGA提供）馬來西亞女將吉娜薇芙第一回合打出63桿的佳績，領先群雌。（TLPGA提供）

