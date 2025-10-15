自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL資格賽》新竹高商、金甌女中皆3連勝 率先前進12強預賽

2025/10/15 21:14

谷家語攻下31分、13籃板、5助攻，帶領新竹高商前進12強。（高中體總提供）谷家語攻下31分、13籃板、5助攻，帶領新竹高商前進12強。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕HBL女子甲級資格賽今天在健行科大登場，新竹高商、金甌女中都在關鍵戰役奪勝，率先在小組賽搶下3連勝，確定取得12月登場的12強預賽門票。

本屆女子組共8隊參加資格賽，其中新竹高商、金甌女中、南湖高中、忠明高中為上屆12強隊伍，而高苑工商、中信高中、莊敬高職、輔仁中學則要尋求前進預賽。

新竹高商、忠明高中在A組連續戰勝高苑工商、中信高中，因此兩隊今日就是贏家晉級12強。

新竹高商在關鍵戰役就是讓先發5將徹底發揮，打滿40分鐘的谷家語攻下31分、13籃板、5助攻，同樣打滿全場的黃聖雅11分、17籃板及9助攻，林渝恩16分進帳，王靖岑20分、14籃板，新竹高商也在第四節一舉拉開差距，以95：75戰勝忠明高中。值得一提的是，新竹高商也是連4年挺進12強預賽。

至於上屆意外在12強就提前出局的金甌女中，在資格賽開打前才換掉原本總教練楊政盛，改由昔日曾幫助金甌拿下HBL冠軍的張詩婕執掌兵符，而金甌也在關鍵戰役59：51打敗南湖高中，率先挺進12強。

黃聖雅11分、17籃板及9助攻，差點完成大三元。（高中體總提供）黃聖雅11分、17籃板及9助攻，差點完成大三元。（高中體總提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中