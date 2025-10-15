HBL資格賽》新竹高商、金甌女中皆3連勝 率先前進12強預賽

谷家語攻下31分、13籃板、5助攻，帶領新竹高商前進12強。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕HBL女子甲級資格賽今天在健行科大登場，新竹高商、金甌女中都在關鍵戰役奪勝，率先在小組賽搶下3連勝，確定取得12月登場的12強預賽門票。

本屆女子組共8隊參加資格賽，其中新竹高商、金甌女中、南湖高中、忠明高中為上屆12強隊伍，而高苑工商、中信高中、莊敬高職、輔仁中學則要尋求前進預賽。

新竹高商、忠明高中在A組連續戰勝高苑工商、中信高中，因此兩隊今日就是贏家晉級12強。

新竹高商在關鍵戰役就是讓先發5將徹底發揮，打滿40分鐘的谷家語攻下31分、13籃板、5助攻，同樣打滿全場的黃聖雅11分、17籃板及9助攻，林渝恩16分進帳，王靖岑20分、14籃板，新竹高商也在第四節一舉拉開差距，以95：75戰勝忠明高中。值得一提的是，新竹高商也是連4年挺進12強預賽。

至於上屆意外在12強就提前出局的金甌女中，在資格賽開打前才換掉原本總教練楊政盛，改由昔日曾幫助金甌拿下HBL冠軍的張詩婕執掌兵符，而金甌也在關鍵戰役59：51打敗南湖高中，率先挺進12強。

黃聖雅11分、17籃板及9助攻，差點完成大三元。（高中體總提供）

