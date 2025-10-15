自由電子報
網球》穆雷搞笑批評費德爾優雅發球：要改一下才會更好！

2025/10/15 21:25

穆雷（中）今年初應邀擔任好友喬科維奇的教練。（資料照，路透）穆雷（中）今年初應邀擔任好友喬科維奇的教練。（資料照，路透）

費德爾在上海大師賽球場練習發球。（取自費德爾IG）費德爾在上海大師賽球場練習發球。（取自費德爾IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然費德爾（Roger Federer）已經退出職業網壇賽事，這位瑞士傳奇球星寶刀未老，優雅流暢的招牌發球，依舊受到各界高度讚賞，但昔日英國勁敵穆雷（Andy Murray）不改冷面笑匠本色，以大師指點後輩的口吻在網路社群留言，足以逗樂許多球迷。

44歲的費德爾應邀出席上週上海大師賽，並在Instagram發布一段趁著空檔獨自練球的影音，幾乎完美的發球動作勾起眾懷舊粉絲回憶，來自蘇格蘭的穆雷也沒放過大開好友玩笑的絕佳機會，一本正經地評論：「如果你能更好地掩飾拋球動作，就會成為一名更出色的球員。」冷笑話引發球迷熱烈回應：「還是英國人最懂挖苦人，哈哈哈哈」、「這麼多年了，仍然有動力在球場上練習發球」、「重出江湖回到賽場吧」。

其實穆雷在今年初，確實短暫擔任「三巨頭」現役最後一人、塞爾維亞好友喬科維奇（Novak Djokovic）的教練，因此ATP官網幽默指出，雖然費爸職業生涯對戰以14勝11負稍佔上風，但穆雷退休後畢竟帶過球星，好友互虧的垃圾話功力或許也更勝一籌。

