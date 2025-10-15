桌球》三大主力傾巢而出 中國隊直落三橫掃香港隊締造男團3連霸

林詩棟直落三收拾香港一哥黃鎮廷，為中國隊搶下第一點勝利。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕中國隊今晚在2025年亞洲團體桌球錦標賽男子組決賽，再度排出三大主力王楚欽、林詩棟和梁靖崑，最終以直落三橫掃香港隊締造3連霸，香港則收下隊史最佳的銀牌，台灣隊和日本隊並列銅牌。

中國隊和香港隊昨晚在4強都遭遇苦戰，尋求衛冕的中國隊克服點數0:2落後，最後連拿3點逆轉張本智和領軍的日本隊；香港隊則在一哥黃鎮廷獨拿2點下，3:2險勝台灣隊首度闖進決賽，締造隊史最佳戰績。

中國隊今晚由世界排名第2的林詩棟率先上陣，他沒有遭遇太多抵抗就以11:8、11:4、11:4解決世界排名48的直拍橫打名將黃鎮廷，寫下對戰4連勝。

世界排名第一的王楚欽在第2點遭遇世界排名69的陳顥樺，沒有想像中輕鬆，首局王楚欽在8:10落後下連拿4分，12:10驚險拿下，次局也在9:6領先下被追平，最後11:9再下一城。同樣左手持拍的陳顥樺第3局以11:5扳回一城，第4局也兩度逼出局點，但王楚欽關鍵時刻回穩，14:12保住勝利。負責關門的梁靖崑，在第3點面對世界排名162的姚鈞濤，也費了一番手腳才以13:11、11:6、12:10獲勝。

