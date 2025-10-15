自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

公雞帶小雞邀請賽》連騼森四洞延長賽驚險衛冕 鍾春興、陳秉承各組封王

2025/10/15 22:17

長春組連騼森延長賽奪冠。（長春組連騼森延長賽奪冠提供）長春組連騼森延長賽奪冠。（長春組連騼森延長賽奪冠提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽，今在大屯球場上演精彩絕倫的延長賽戲碼。連騼森、林吉祥與翁永田三人在打完兩輪之後，同以負3桿的141桿並列首位。在經過多達四洞的延長驟死賽之後，連騼森驚險勝出，成功衛冕一般長春組冠軍。林吉祥與翁永田屈居第二，周宏男（142桿）與陳嘉軒（143桿）則分居四、五名。

超級長春組部分，首輪以69桿領先的鍾春興，雖然今天打出不盡人意的76桿，但仍以一桿之差力克詹旺根與莊新立，再度登上冠軍寶座。業餘青少年組也是類似劇情，昨天以72桿領先的陳秉承，今天繳出75桿，但最終以兩桿之差擊敗駱守維，在這場比賽笑納二連冠。

大屯球場今天依舊晴朗炎熱，但時不時吹來的風帶去了些許暑意。昨天都打出73桿的連騼森與林吉祥，今天雙雙繳出單日最低桿的68桿（-4），更巧合的是兩人都在最後一洞（球場第9洞）抓鳥，才因而追平首輪獨走的翁永田（68、73）。三人同以141桿收官，讓戰線拉進延長賽。

延長賽一開始在par 3第4洞舉行，林吉祥開球歪到左側粗草斜坡，未能成功救帕之後先敗下陣來，剩下連騼森與翁永田兩人繼續正面對抗。緊接著第二次與第三次延長賽也是在第4洞，已經覺得自己力氣放盡的翁永田，雖然開球與切球都不太理想，但推桿犀利異常，連續兩洞推進約20呎的救帕推桿，硬是將戰局繼續延長。

第四次延長賽移到par 4第1洞舉行。翁永田的開球歪到左側樹下，拍回球道後再攻上果嶺，兩推吞下柏忌。連騼森則穩穩地開上球道，第二桿也精準地打上果嶺且落地即停。輕鬆兩推打帕，在加班四洞之後終於抱走冠軍盃。在場觀賽的大屯球場總經理江秋波讚道：「誰說大屯球場的果嶺堅硬不停球？連騼森的球一落地跳一下就停住！」

連騼森賽後表示，其實自己覺得近況不錯，心態也很好；但昨天一開始有點亂流，救球也不太靈光。今天木桿與鐵桿的執行力都不錯，就反映在成績上了。他今天在最後一洞面對約9呎博蒂推桿時，得知一定得進洞才有機會追平領先，心想不管怎樣一定要推進，也真的如願替自己掙得延長賽門票。「真的很幸運，其實有時候你盡力了也未必能進，就是努力做好自己能做的。」連騼森說。「延長賽時我也有信心，因為自覺狀況不錯。我只是跟自己說盡力去做，去面對壓力，很高興最後能奪冠。」

長春名將「二齒」鍾春興雖然今天球運欠佳且推桿不給力，僅打出兩鳥三柏忌外加一個三柏忌的76桿，但挾著首輪的領先優勢仍以一桿之差驚險摘冠。鍾春興表示，他一下場後就在第2洞抓鳥，但第7洞開球不錯沿著球道一直往前滾，卻怎麼樣也找不到球，因此在這個四桿洞苦吞三柏忌。後九洞則是推桿不聽話，在第13、15與17洞都是三推柏忌，僅在par 5第14洞賺了一桿。不過，雖然成績不盡人意，這位超級長春組的超級戰將，還是又贏了。

目前就讀南港高工一年級的陳秉承，雖然成功衛冕業餘青少年組冠軍，對自己的表現也是不太滿意。「今天鐵桿經常打薄，推桿也不好，很多短推沒進。」陳秉承說。「因為也不知道別人成績如何，就是專注打自己的球。大屯球場比較窄也比較短，就試著把球打直，減少失誤。」

頒獎典禮於賽後在大屯球場會館二樓餐廳舉行。東道主謝敏男致詞時說道，非常感謝大屯球場對於這場賽事的支持，也感謝長春高協工作人員與裁判組的付出，以及長春選手們願意和小選手同組競賽並提攜指導，讓他們獲得寶貴的經驗，這對於他們未來的成長都有幫助。

大屯球場董事長吳萬得表示，大屯球場協辦TSPGA賽事已經20年，在這漫長的日子裡，在謝老師認真努力、出錢出力的付出之下，公雞帶小雞賽事強度越來越高，也透過這場賽事的傳承宗旨，培育出不少現今在一級賽場上的優秀選手。而大屯球場也因為年年協辦這場賽事，讓球場整體設施提升進步。「大屯球場會繼續支持謝老師，並一直協辦這場別具意義的賽事。」吳萬得說道。

TSPGA理事長呂崇標強調，公雞帶小雞是長春協會巡迴賽所有賽事中最深具意義的。創辦人謝老師用心栽培台灣最基礎的高爾夫人才，投資教育就是投資未來，近年來已有多位選手，在各項比賽中成績優異、嶄露頭角，例如小潘、俞俊安。現場的小朋友可能不知道謝老師以前的豐功偉業和成績，小朋友人手都有一隻手機，希望你們都能夠Google謝敏男老師，認識了解謝老師的豐功偉業和優異成績。「我還有幾句話要勉勵小選手。小朋友需做三件事：讀書、運動，分擔家事。並且要遠離手機，做一個自律的人。『業精於勤荒於嬉』，唯有努力不懈，才能成功！」

頒獎典禮的重頭戲，除了連騼森、鍾春興與陳秉承三位選手開心舉起冠軍盃之外，長春選手張國瑞還特別頒發「國瑞獎學金」給所有在這兩天抓下博蒂的青少年選手。至於長春巡迴賽專屬的「同齡同桿獎」，則有謝敏男、陳志明、鍾春興與張國瑞四人達標。而做為摸彩獎品的三支謝敏男紀念推桿、霖齊貿易贊助的量身訂製開球木桿、球道木桿與混種桿各三支（Metal Factory神之鋼桿頭搭配Basileus王者之劍桿身與SUSAS握把），更讓現場氣氛嗨到最高點。如此歡樂熱鬧的頒獎典禮，也僅TSPGA長春巡迴賽獨有啊！

超級長春組鍾春興奪冠。（長春組連騼森延長賽奪冠提供）超級長春組鍾春興奪冠。（長春組連騼森延長賽奪冠提供）

業餘陳秉承奪冠。（長春組連騼森延長賽奪冠提供）業餘陳秉承奪冠。（長春組連騼森延長賽奪冠提供）

謝敏男。（長春組連騼森延長賽奪冠提供）謝敏男。（長春組連騼森延長賽奪冠提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中