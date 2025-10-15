公雞帶小雞邀請賽》連騼森四洞延長賽驚險衛冕 鍾春興、陳秉承各組封王

長春組連騼森延長賽奪冠。（長春組連騼森延長賽奪冠提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽，今在大屯球場上演精彩絕倫的延長賽戲碼。連騼森、林吉祥與翁永田三人在打完兩輪之後，同以負3桿的141桿並列首位。在經過多達四洞的延長驟死賽之後，連騼森驚險勝出，成功衛冕一般長春組冠軍。林吉祥與翁永田屈居第二，周宏男（142桿）與陳嘉軒（143桿）則分居四、五名。

超級長春組部分，首輪以69桿領先的鍾春興，雖然今天打出不盡人意的76桿，但仍以一桿之差力克詹旺根與莊新立，再度登上冠軍寶座。業餘青少年組也是類似劇情，昨天以72桿領先的陳秉承，今天繳出75桿，但最終以兩桿之差擊敗駱守維，在這場比賽笑納二連冠。

大屯球場今天依舊晴朗炎熱，但時不時吹來的風帶去了些許暑意。昨天都打出73桿的連騼森與林吉祥，今天雙雙繳出單日最低桿的68桿（-4），更巧合的是兩人都在最後一洞（球場第9洞）抓鳥，才因而追平首輪獨走的翁永田（68、73）。三人同以141桿收官，讓戰線拉進延長賽。

延長賽一開始在par 3第4洞舉行，林吉祥開球歪到左側粗草斜坡，未能成功救帕之後先敗下陣來，剩下連騼森與翁永田兩人繼續正面對抗。緊接著第二次與第三次延長賽也是在第4洞，已經覺得自己力氣放盡的翁永田，雖然開球與切球都不太理想，但推桿犀利異常，連續兩洞推進約20呎的救帕推桿，硬是將戰局繼續延長。

第四次延長賽移到par 4第1洞舉行。翁永田的開球歪到左側樹下，拍回球道後再攻上果嶺，兩推吞下柏忌。連騼森則穩穩地開上球道，第二桿也精準地打上果嶺且落地即停。輕鬆兩推打帕，在加班四洞之後終於抱走冠軍盃。在場觀賽的大屯球場總經理江秋波讚道：「誰說大屯球場的果嶺堅硬不停球？連騼森的球一落地跳一下就停住！」

連騼森賽後表示，其實自己覺得近況不錯，心態也很好；但昨天一開始有點亂流，救球也不太靈光。今天木桿與鐵桿的執行力都不錯，就反映在成績上了。他今天在最後一洞面對約9呎博蒂推桿時，得知一定得進洞才有機會追平領先，心想不管怎樣一定要推進，也真的如願替自己掙得延長賽門票。「真的很幸運，其實有時候你盡力了也未必能進，就是努力做好自己能做的。」連騼森說。「延長賽時我也有信心，因為自覺狀況不錯。我只是跟自己說盡力去做，去面對壓力，很高興最後能奪冠。」

長春名將「二齒」鍾春興雖然今天球運欠佳且推桿不給力，僅打出兩鳥三柏忌外加一個三柏忌的76桿，但挾著首輪的領先優勢仍以一桿之差驚險摘冠。鍾春興表示，他一下場後就在第2洞抓鳥，但第7洞開球不錯沿著球道一直往前滾，卻怎麼樣也找不到球，因此在這個四桿洞苦吞三柏忌。後九洞則是推桿不聽話，在第13、15與17洞都是三推柏忌，僅在par 5第14洞賺了一桿。不過，雖然成績不盡人意，這位超級長春組的超級戰將，還是又贏了。

目前就讀南港高工一年級的陳秉承，雖然成功衛冕業餘青少年組冠軍，對自己的表現也是不太滿意。「今天鐵桿經常打薄，推桿也不好，很多短推沒進。」陳秉承說。「因為也不知道別人成績如何，就是專注打自己的球。大屯球場比較窄也比較短，就試著把球打直，減少失誤。」

頒獎典禮於賽後在大屯球場會館二樓餐廳舉行。東道主謝敏男致詞時說道，非常感謝大屯球場對於這場賽事的支持，也感謝長春高協工作人員與裁判組的付出，以及長春選手們願意和小選手同組競賽並提攜指導，讓他們獲得寶貴的經驗，這對於他們未來的成長都有幫助。

大屯球場董事長吳萬得表示，大屯球場協辦TSPGA賽事已經20年，在這漫長的日子裡，在謝老師認真努力、出錢出力的付出之下，公雞帶小雞賽事強度越來越高，也透過這場賽事的傳承宗旨，培育出不少現今在一級賽場上的優秀選手。而大屯球場也因為年年協辦這場賽事，讓球場整體設施提升進步。「大屯球場會繼續支持謝老師，並一直協辦這場別具意義的賽事。」吳萬得說道。

TSPGA理事長呂崇標強調，公雞帶小雞是長春協會巡迴賽所有賽事中最深具意義的。創辦人謝老師用心栽培台灣最基礎的高爾夫人才，投資教育就是投資未來，近年來已有多位選手，在各項比賽中成績優異、嶄露頭角，例如小潘、俞俊安。現場的小朋友可能不知道謝老師以前的豐功偉業和成績，小朋友人手都有一隻手機，希望你們都能夠Google謝敏男老師，認識了解謝老師的豐功偉業和優異成績。「我還有幾句話要勉勵小選手。小朋友需做三件事：讀書、運動，分擔家事。並且要遠離手機，做一個自律的人。『業精於勤荒於嬉』，唯有努力不懈，才能成功！」

頒獎典禮的重頭戲，除了連騼森、鍾春興與陳秉承三位選手開心舉起冠軍盃之外，長春選手張國瑞還特別頒發「國瑞獎學金」給所有在這兩天抓下博蒂的青少年選手。至於長春巡迴賽專屬的「同齡同桿獎」，則有謝敏男、陳志明、鍾春興與張國瑞四人達標。而做為摸彩獎品的三支謝敏男紀念推桿、霖齊貿易贊助的量身訂製開球木桿、球道木桿與混種桿各三支（Metal Factory神之鋼桿頭搭配Basileus王者之劍桿身與SUSAS握把），更讓現場氣氛嗨到最高點。如此歡樂熱鬧的頒獎典禮，也僅TSPGA長春巡迴賽獨有啊！

