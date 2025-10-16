自由電子報
體育 競技運動 羽球

丹麥賽》王齊麟／邱相榤扳倒世界第5地主最強男雙挺進16強

2025/10/16 06:48

王齊麟/邱相榤。（資料照，記者陳志曲攝）王齊麟/邱相榤。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天凌晨在超級750系列丹麥羽球公開賽，以21：17、13：21、21：15扳倒世界排名第5的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），終結對戰2連敗並躋身男雙16強。

世界排名21的王齊麟／邱相榤本季雖在台北公開賽拿下合作後首冠，但整季幾乎難以跨過16強門檻，迄今共9站巡迴賽止步16強，來到丹麥公開賽又要遇到去年年終總決賽冠軍、今年世界錦標賽銅牌阿斯特魯普／拉斯姆森。

麟榤配過去三度過招丹麥對手拿過1勝，但近兩次在印尼公開賽、世錦賽交鋒都吞敗仗。王齊麟／邱相榤首局7：9落後先連得4分，以11：9進入技術暫停，麟榤配在暫停後持續以下壓攻擊為主，加上王齊麟發球節奏變化，一鼓作氣又連得4分，不過地主強敵一度追近，麟榤配還是有穩住陣腳，在王齊麟一記重砲攻擊成功先下一城。

經驗豐富、合作許久的阿斯特魯普／拉斯姆森第2局先發制人，讓王齊麟／邱相榤深陷苦戰，也只能讓出。進入決勝局，王齊麟／邱相榤克服0：3落後，一度取得9：7領先，丹麥組合反超變成12：10，麟榤配在落後之際，王齊麟的變拍開啟一波連得6分攻勢，最終也成功粉碎地主的奪金希望。麟榤配16強將遭遇2021年世錦賽冠軍日本強敵保木卓朗／小林優吾。

