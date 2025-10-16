王齊麟邱相榤扳倒第4種子　BWF丹麥羽賽闖頭關

〔中央社〕BWF超級750系列的丹麥羽球公開賽，台灣男雙「麟榤配」王齊麟、邱相榤今天在首輪以21比17、13比21、21比15驚險扳倒第4種子的丹麥組合，順利前進男雙次輪。

世界排名21名的台灣男雙組合王齊麟、邱相榤，這次在世界羽球總會（BWF）超級750系列的丹麥公開賽，首輪就與世界排名第5的地主組合奧斯陸（Kim Astrup）、拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）正面交鋒，本季兩組人馬3度交手，「麟榤配」以1勝2負稍佔下風。

頂住對手具備主場優勢的壓力，王齊麟、邱相榤在首局開打後表現搶眼，尤其中段一度連得6分，手握大幅度領先優勢，就算被化解掉2個局點，但王齊麟逮到機會重扣得分，讓「麟榤配」以21比17先馳得點。

未能延續率先取得聽牌的氣勢，王齊麟、邱相榤在次局無法有效限制丹麥組合的進攻，從一開始就處於被動局面下，導致以13比21讓出。

所幸「麟榤配」進入決勝第3局及時回神，在技術暫停後多次調動對手影響出拍，進而創造進攻機會，一舉連得6分逆轉比分，搭配王齊麟、邱相榤接連殺球得手，逐步擴大領先，最後靠著對手回擊出界，「麟榤配」再以21比15如願通過首輪考驗。

另外，世界排名13名的台灣男雙組合李哲輝、楊博軒，今天則在首輪面對「日本組合」綠川大輝、山下恭平，就算首局以17比21讓出，不過李哲輝、楊博軒順利找到破敵之道，終場以21比13、21比15上演逆轉勝，同樣晉級男雙次輪。（編輯：陳正健）1141016

