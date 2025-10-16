自由電子報
蘇柏亞締造全運會5連霸　為跆拳道世錦賽暖身

2025/10/16 01:30

〔中央社〕跆拳道女將蘇柏亞今天在全國運動會女子53公斤級締造5連霸壯舉，她自評並沒有達到最佳狀態，只能靠意志力硬撐，如願奪金後接下來目標放眼即將開打的世錦賽。

已經連續4屆稱霸全運會跆拳道女子53公斤級的蘇柏亞，這次依舊展現宰制力，從首輪接連擊敗黃詩惠、陳苡慈後，順利取得4強門票，接著又以2比0力退剛在瑞士公開賽奪金的江宜珊，如願挺進金牌戰，朝著衛冕之路前進。

蘇柏亞在金牌戰面對老對手郭依梵，前兩回合打完，雙方戰成1比1平手，進入決勝第3回合，兩人上演激戰，沒想到終場前蘇柏亞的中端遭到擊中、陷入落後局面，眼看即將與金牌擦肩而過，蘇柏亞在關鍵時刻上端攻擊得手，上演不可思議的逆轉勝，終場以8比7驚險捍衛5連霸。

蘇柏亞賽後接受媒體採訪時自評，狀態不如平常準備的感覺，只能透過1場、1場的比賽慢慢調整，然後靠著意志力硬撐、與教練討論戰術，才能拚到最後一刻，「有種關關難過關關過的感覺。」

締造全運會5連霸後，蘇柏亞接下來將鎖定10月下旬在中國無錫舉辦的世界跆拳道錦標賽，過去已經4度參賽的她，卻始終無緣登上頒獎台，蘇柏亞表示：「沒有特別什麼目標，就是1場、1場的做好就對了。」（編輯：陳正健）1141016

