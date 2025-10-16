自由電子報
體育 即時新聞

ESPN：衛斯布魯克加盟國王 續戰NBA生涯第18個球季

2025/10/16 02:45

〔中央社〕美國職籃NBA明星後衛斯布魯克（Russell Westbrook）的經紀人告訴運動媒體ESPN，衛斯布魯克已同意與沙加緬度國王簽約。消息人士指稱，預計他本週稍晚將正式加入球隊。

ESPN報導，衛斯布魯克休賽期間都與國王保持聯繫，在自由球員市場上耐心等待，最終與國王達成協議，續戰NBA生涯第18個球季。

據報導，衛斯布魯克與國王球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）、德羅森（DeMar DeRozan）及拉文（Zach LaVine）等人關係密切。

衛斯布魯克將於11月年滿37歲，他生涯9度入選NBA全明星賽，是2017年NBA年度最有價值球員（MVP），而且是NBA史上最多大三元（203次）紀錄保持人。

此外，衛斯布魯克也與洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）並列唯二在NBA生涯累計達2萬5000分、8000籃板及8000助攻的球員。

衛斯布魯克生涯累計得分達2萬6205分，只要再得506分，便可超越傳奇球星羅伯森（Oscar Robertson），成為NBA史上得分最高的控球後衛。

在NBA總助攻榜方面，衛斯布魯克排名第8，只需再傳出75次助攻，就能成為聯盟歷史上第8位生涯助攻達1萬次的球員。

衛斯布魯克已是NBA老將，過去3個球季共出賽216場，有145場擔任替補，但每季都名列年度最佳第六人（Sixth Man of the Year）票選前10名。

在上賽季，衛斯布魯克為丹佛金塊出賽75場、先發36場，場均攻下13.3分、6.1助攻、4.9籃板、1.4抄截，投籃命中率44.9%。他在2024-25賽季兩分球命中率高達52%，創生涯單季新高。

衛斯布魯克加盟將為國王補上急需的後場深度，因為他既能擔任先發，也能擔任替補角色。國王上季場均板凳得分在全聯盟排名第28、板凳助攻排名第29，他的經驗可能有助提升球隊表現。（編譯：陳正健）1141016

