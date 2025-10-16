自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》5月就受傷仍打160場！ 洋基游擊少主沃爾普終於動刀

2025/10/16 07:16

沃爾普。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基24歲游擊手沃爾普（Anthony Volpe）在本季陷入嚴重低潮，不僅例行賽攻防兩端都出問題，季後賽更是狂吞16K遭地主球迷噓爆，今天《紐約郵報》指出，沃爾普幾乎整季都帶傷上陣，並已經動刀修復他的左肩盂唇部分撕裂。

報導指出，沃爾普的左肩膀傷勢發生在5月初，當時他去撲了一顆滾地球後，肩膀出現「砰」的一聲，起初以為只是小問題，結果卻成為整個賽季都讓他感到不適的問題。沃爾普在明星週以及9月各注射一次可體松來舒緩疼痛，洋基也沒有把他放進傷病名單內，僅在第2次的注射後讓他休息一個禮拜，整個例行賽沃爾普打了153場，季後賽打7場，合計共160場出賽。

本賽季沃爾普攻防兩端都有所下滑，雖敲出19轟，但wRC+（加權得分創造值）從去年就已經很糟糕的的87下滑到83，防守WAR從15.9下降到0.3，整體fWAR（勝利貢獻值）僅1，是生涯新低。整季發生19次防守失誤，是失誤王。另一防守進階數據出局製造值（OAA）從去年PR97的13，下降到今年PR8的-6，導致他從水準以上的球員下滑成接近輪替球員的等級。

