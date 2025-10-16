自由電子報
NBA》補MVP神龜後又有動作！ 國王砸42億延長合約綁住穆雷

2025/10/16 07:44

穆雷。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕在熱身賽受傷的國王25歲前鋒穆雷（Keegan Murray），在今天傳出與球隊簽下一張5年1.4億美元（約新台幣42億）的新秀延長合約，將把他綁到2030-31賽季。

穆雷是國王球團在2022年首輪第4順位選進的好手，他是最近3個賽季以來，唯三可以投進500顆三分球，送出150次火鍋與150次抄截的球員，另外兩人是灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）以及塞爾提克攻防一體大將懷特（Derrick White），穆雷也成為在新秀延長合約期限前第6位達成續約的球員。

穆雷生涯一共出賽233場，平均可以拿到13.3分、5.6籃板、1.4助攻，投籃命中綠45.1%，三分命中率37.2%，罰球命中率81.2%，在新秀年他曾獲得新人王票選第5名的榮譽，同年他也入選新秀第一隊。

不過穆雷日前在熱身賽時受傷，國王官方宣布他是左手拇指尺側副韌帶撕裂，需要動刀進行修復，預計會先休息4到6週後再進行評估，代表至少得缺席開季前10場比賽。而今天國王除了續約穆雷外，也簽下MVP後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）。

