國聯冠軍賽》釀酒人左投套餐吃到飽！ 大谷翔平很清楚：重點是...

2025/10/16 08:58

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平在季後賽打擊率僅1成47，身為首棒的他上壘率也僅有2成75，狀態明顯不符球隊預期，對此大谷翔平在記者會上回應他遇到的狀況，並提到自己在打擊區上的關鍵，也重申了今年一整季對打擊的心得。

大谷翔平在記者會上被問到今年面對的左投手似乎比以往還要多時，坦言應該是對手針對打序刻意設計的，他對這點也很清楚，因此重點在他能不能夠於那樣的情況下確實地敲出安打，特別是在壘上有跑者的情況下，通常都是能夠左右勝負的局面。

昨天大谷翔平在7局上半時，面對後援上場的左投阿許比（Aaron Ashby）敲出滾地安打終結19打數無安打的低潮且進帳打點，但後續在8局上半滿壘2出局時面對同樣也是左投的加塞爾（Robert Gasser），大谷就被三振出局。

大谷翔平提到，除了要在那種時刻敲出關鍵一擊外，能否把攻勢延續到貝茲（Mookie Betts）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）那邊，用好的節奏串連打席，應該是他基本的任務。

被問到季後賽是否更積極打第一球時，大谷翔平回應：「基本上就是確實揮擊好球放掉壞球，這是我整個球季都在說的事情，也不是現在才開始。無論是例行賽還是季後賽，我都要做到剛才提到的事情，專注於每個打席的品質...我想這樣做最終就能轉變成為更多的安打，或者能夠選到更多保送。」

