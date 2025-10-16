自由電子報
國聯冠軍賽》大谷翔平重申打擊低迷與投球無關！「如果能打得好...」

2025/10/16 08:32

大谷翔平今天接受訪問。（美聯社）大谷翔平今天接受訪問。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平季後賽打擊狀態持續低迷，今天在記者會上他再次被問到是否因為登板投球影響打擊表現，大谷翔平直言兩者並無關係，同時用樂觀態度來看待接下來的狀況。

大谷翔平今年在季後賽34打數只敲出5支安打，有2發全壘打是在第一場所擊出，打進6分打點，打擊率1成47，上壘率2成75，攻擊指數僅0.599，大谷翔平生涯季後賽至今打擊率僅2成00，攻擊指數0.707，表現非常不理想。

不過儘管大谷翔平的打擊狀態不佳，道奇仍靠著強大的先發投手戰力，於7戰4勝制的國聯冠軍賽取得2勝0敗優勢，明天將在道奇主場進行系列賽G3，只要贏球就能取得3勝0敗的巨大聽牌優勢。

大谷翔平今天在記者上會被問到低迷狀態是否與投球有關時回應：「當然，投打同時進行在體力上的消耗比較辛苦，例行賽也是一樣的。不過是否有直接關聯我不確定，從身體上的感覺來說並沒有那樣的感覺。我認為關連不大。」

過去主帥羅伯斯（Dave Roberts）曾點出大谷翔平在登板日的時候，似乎有在淺球數揮棒的傾向，媒體持續追問大谷翔平有關二刀流並行是否影響打擊表現時，大谷也重申，他認為就他身體狀況來看，打不好跟二刀流的關係並不大，持續強調投球與打擊狀態不佳並不相關。

媒體再以羅伯斯的話語「以目前的狀態來說是贏不了世界大賽的。」來詢問大谷，大谷微笑回應：「打得出來就能贏。反過來說，也許他是這麼想的吧，所以如果能打得好...我會努力的。」

