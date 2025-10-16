MLB》金手套決選名單出爐！小熊6人最多、藍鳥三壘手同時入圍工具人

小熊共有6人入圍金手套決選名單，為大聯盟最多。（圖片取自小熊官方X）

〔體育中心／綜合報導〕2025年金手套決選名單今天出爐，其中小熊6人入圍是全大聯盟最高，藍鳥5人入圍次之，其中藍鳥的克萊門特（Ernie Clement）同時入圍了三壘手與工具人項目。

金手套獎項是由大聯盟30隊主帥加上最多6位教練成員共同投票，但不能投給自己球隊，這些選票共佔75%，另外25%則是由《美國棒球研究學會（SABR）》的防守指標來判定。其中工具人的判定指標，則是由羅林斯（Rawlings）與SABR創造一個獨立於傳統的的防守公式來衡量。

請繼續往下閱讀...

美聯各獎項入圍者如下：

投手：遊騎兵德葛隆（Jacob deGrom）、洋基佛里德（Max Fried）、運動家塞維里諾（Luis Severino）

捕手：老虎丁格勒（Dillon Dingler）、藍鳥柯克（Alejandro Kirk）、紅襪納瓦瑞茲（Carlos Narvaez）

一壘手：雙城/藍鳥法蘭斯（Ty France）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、守護者桑塔納（Carlos Santana）

二壘手：藍鳥希梅涅茲（Andres Gimenez）、天使倫吉佛（Luis Rengifo）、遊騎兵希米恩（Marcus Semien）

三壘手：藍鳥克萊門特、皇家賈西亞（Maikel Garcia）、守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez）

游擊手：遊騎兵席格（Corey Seager）、光芒沃爾斯（Taylor Walls）、皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）

左外野手：守護者關（Steven Kwan）、遊騎兵朗福德（Wyatt Langford）、運動家索德斯東（Tyler Soderstrom）

中外野手：皇家伊斯貝爾（Kyle Isbel）、紅襪瑞法拉（Ceddanne Rafaela）、水手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）

右外野手：紅襪阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、遊騎兵賈西亞（Adolis García）、太空人史密斯（Cam Smith）

工具人：藍鳥克萊門特、太空人杜邦（Mauricio Dubón）、守護者施尼曼（Daniel Schneemann）

美聯金手套決選名單。（圖片取自大聯盟官方X）

國聯各獎項入圍者如下：

投手：小熊波伊德（Matthew Boyd）、大都會皮特森（David Peterson）、巨人韋伯（Logan Webb）

捕手：巨人貝利（Patrick Bailey）、小熊凱利（Carson Kelly）、大都會托倫斯（Luis Torrens）

一壘手：費城人哈波（Bryce Harper）、勇士歐森（Matt Olson）、紅人史提爾（Spencer Steer）

二壘手：馬林魚愛德華茲（Xavier Edwards）、小熊霍納（Nico Hoerner）、釀酒人圖榮（Brice Turang）

三壘手：海盜/紅人海伊斯（Ke'Bryan Hayes）、洛磯/洋基麥克曼恩（Ryan McMahon）、小熊蕭（Matt Shaw）

游擊手：勇士艾倫（Nick Allen）、道奇貝茲（Mookie Betts）、紅雀溫恩（Masyn Winn）

左外野手：小熊哈普（Ian Happ）、海盜潘姆（Tommy Pham）、馬林魚史陶爾斯（Kyle Stowers）

中外野手：小熊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、紅雀史考特（Victor Scott II）、國民楊恩（Jacob Young）

右外野手：響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）、釀酒人弗里利克（Sal Frelick）、海盜小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）

工具人：道奇羅哈斯（Miguel Rojas）、馬林魚薩諾哈（Javier Sanoja）、海盜特里奧洛（Jared Triolo）

國聯金手套決選名單。（圖片取自大聯盟官方X）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法