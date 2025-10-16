自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》去天使執教有變數？找新教頭的金鶯將面試703轟「普神」

2025/10/16 09:46

「普神」普侯斯。（資料照，法新社）「普神」普侯斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，目前正在尋找新總教練的金鶯，預計將面試生涯703轟的準名人堂傳奇重砲「普神」普侯斯（Albert Pujols）。

金鶯在美國時間5月18日宣布開除總教練海德（Brandon Hyde），由曼索利諾（Tony Mansolino）擔任代理教頭直到球季結束，最終球隊戰績75勝87敗在美聯東區墊底，而球隊除了普侯斯外，曼索利諾也是教頭職位的候選人之一。

有趣的是，金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）曾在紅雀擔任球探，任職期間正是普侯斯在該隊發光發熱的時候，而至今普侯斯仍與前隊友名將M.哈勒戴（Matt Holliday）有密切聯繫，而他也是金鶯狀元郎J.哈勒戴（Jackson Holliday）的父親。

據目前已知消息得知，洛杉磯天使是唯一針對總教練一職和普侯斯面談的球隊，也是目前他最有可能的落腳處，前天使外野手杭特（Torii Hunter）也是爭取該位置的人選之一。

普侯斯卸下球員身分後，在年初曾以總教練的身分，帶領艾斯科吉多獅子隊（Leones Del Escogido）獲得加勒比海大賽冠軍，也將在明年的世界棒球經典賽擔任多明尼加隊的教頭。

