國聯冠軍賽》佐佐木朗希狀態OK！主帥掛保證、大谷翔平有感而發

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希在季後賽變成球隊牛棚救世主，不過在國聯冠軍賽G1的表現不佳，羅伯斯（Dave Roberts）今天直言他的狀態沒問題，大谷翔平受訪時對他首年挑戰大聯盟的表現感到欣慰。

佐佐木朗希旅美首季幾經波折，先發表現不佳後遭遇傷勢困擾，到球季尾聲才轉型成後援投手，想不到便能在季後賽後援登板表現優異，拿下2次救援成功，還在對費城人關鍵的G4後援登板投出3局完美表現，讓道奇得以靠著費城人的離譜失誤晉級。

不過佐佐木朗希在國聯冠軍賽G1登板表現不佳，0.2局投球被打1支安打，還投出2次四壞保送，球速也不如過往，羅伯斯今天提到他的狀況表示：「沒有任何問題，教練團跟訓練團隊都認為他的狀態很好，他完全可以在無限制的情況下登板。如果明晚輪到他上場，他會做好準備。」

大谷翔平今天受訪時也有被問到佐佐木朗希在季後賽的成長，大谷坦言，「旅美第一年本來就很困難，在復健回歸後又被轉成中繼投手，我覺得他遇到的情況很艱難。但是他每一次上場的表現都很值得信賴。無論是場上守備或者是板凳上的隊友，我認為大家都很信賴他。所以我覺得可以安心地看他比賽。」

