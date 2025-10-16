自由電子報
羽球

丹麥賽》中籤王！周天成不敵兩屆奧運金牌龍王 止步男單32強

2025/10/16 09:52

周天成。（資料照）周天成。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕上週拿下本季首冠的台灣一哥周天成，今天凌晨在超級750系列丹麥羽球公開賽，以19：21、12：21不敵丹麥前世界球王安賽龍，提前於男單32強出局，而本屆台灣男單只剩李佳豪孤軍挺進16強。

世界排名第5周天成上週在芬蘭舉行的北極公開賽，以連贏5場3局大戰之姿，完成2連霸，且當時更是浴血奮戰，拚戰精神令人感動。只是，35歲的周天成在丹麥賽卻在首輪就要遇上本季也飽受傷勢影響的兩屆奧運金牌得主安賽龍。

周天成在首局還有辦法壓制龍王，不僅取得9：3開局，在技術暫停後也一度以15：8領先，不過安賽龍畢竟是前球王，利用凌厲的進攻步步進逼，尤其11：16落後更連拿8分，也使小天只能讓出。

周天成雖然在第2局仍一度以8：7領先，但坐擁主場優勢的安賽龍越打越好，逼得小天殺球、推後場都多次發生失誤，最終龍王就揚長而去以直落二收下勝利。

周天成生涯第25次對戰安賽龍，可惜未能帶著上週奪冠氣勢推倒龍王，吞下對戰3連敗，生涯以4勝21敗居劣勢。

台灣男單周天成、林俊易、王子維、戚又仁都在首輪出局，唯一存活為今年全英公開賽亞軍李佳豪，他以21：17、21：14打敗新加坡鄭加恆，將在16強遭遇中國好手李詩灃。

