美聯冠軍賽》「無論如何都要幫球隊贏球！」藍鳥3屆塞揚薛哲明先發出戰

〔體育中心／綜合報導〕今日賽前在美聯冠軍系列賽吞下2敗的藍鳥，明日第4戰將推派41歲3屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）掛帥先發，擁有豐富季後賽經驗的他，也坦言自己無論如何都要幫助球隊贏球。

薛哲季前以1年1550萬美元合約（約新台幣4.7億）加盟藍鳥，但受到年紀以及傷勢困擾，本季例行賽17場的出賽繳出5勝5敗，防禦率5.19的不理想成績，ERA+只有82，且自從美國時間9月24日後，他就未再登板投球。

即便如此，薛哲生涯在季後賽的經驗相當豐富，累計30場的出賽（25場先發），143局的投球送出171次三振，戰績7勝8敗1救援，防禦率3.78，曾在2019與2023年分別幫助國民與遊騎兵奪下世界大賽冠軍。

明天將迎來本季季後賽的初登板，薛哲坦言自己很愛這個季後賽的氛圍，這也是他打球的目的。「我想在季後賽投球，我很渴望能在這樣的情況下貢獻一己之力。」

談到今年數度因傷而影響表現，薛哲坦言：「我不想只是坐在這回顧過去，把罪全都怪在我的傷勢。當我站上投手丘，無論如何我都要幫助球隊贏球。」

藍鳥今日賽前在主場連吞2場敗仗，但薛哲表示藍鳥是支很優異的球隊，仍對自家隊友充滿信心，「我一整年都看著這支球隊，我們以不同的方式回應對手的次數多到數不清，我們打下很多場逆轉勝，也有很棒的比賽內容。是的，我們是先輸了兩場，接下來的比賽可說場場關鍵，我們都明白現在面臨什麼樣的挑戰。」

