NBA》震撼退休！ 前新人王與年度最佳第六人布洛格登高掛球鞋

〔體育中心／綜合報導〕NBA史上第一位的二輪選秀新人王，同時也是年度最佳第六人得主的後衛布洛格登（Malcolm Brogdon）在今天突然宣布退休，結束僅9個賽季的職業生涯。

布洛格登在2016年次輪第36順位被公鹿選中，靠著穩健球風於新秀賽季場均貢獻10.2分、4.2助攻、1.1抄截，寫下二輪新秀史上第一次拿下年度新人王的紀錄。不過布洛格登生涯一直受到足底筋膜炎影響，除了新秀年以外單季出賽不曾超過70場。

在2020-21賽季效力溜馬時，布洛格登出賽56場，平均21.2分、5.9助攻、5.3籃板表現出色，2023年轉戰塞爾提克首次67場出賽都從板凳出發，就以平均14.9分、4.2籃板、3.7助攻表現獲得年度最佳第六人殊榮，上季在巫師仍有12.7分、4.1助攻的穩定表現。

今年休賽季布洛格登與尼克簽下訓練營合約，原本即將進入球隊正式名單，卻在今日意外宣布退休，波格登在聲明中表示：「今天我正式開始籃球生涯的新階段。在過去10多年，我全心投入比賽，也獲得回報。現在，我想和家人朋友一起享受這段職業生涯留下的成果。」

