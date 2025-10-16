自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

美聯冠軍賽》藍鳥火力甦醒狂敲5轟開胡！ 水手羅里開轟仍大比分吞敗

2025/10/16 11:02

小葛雷諾開轟，單場4打數4安打。（法新社）小葛雷諾開轟，單場4打數4安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽G3，前2戰在自家主場熄火的藍鳥，今天來到客場火力大爆發，全場狂敲18安包含5發全壘打，儘管水手也有3轟進帳，但仍不敵楓葉大軍兇猛火力，終場藍鳥以13：4打爆水手系列賽開胡，系列賽藍鳥以1勝2敗落後水手。

主場的水手今天在首局就靠「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）從藍鳥塞揚強投畢伯（Shane Bieber）手中敲出2分砲下馬威，不過藍鳥在3局先是靠著希梅涅茲（Andres Gimenez）的2分砲追平，並回敬一個5分大局痛擊明星強投柯比（George Kirby）取得5：2領先。

前2戰「卡彈」的藍鳥進攻水龍頭一打開就停不下來，3局到6局合計狂攻12分，且每局都有全壘打，依序是希梅涅茲、史普林格（George Springer）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、柯克（Alejandro Kirk）都有全壘打演出。

水手在8下靠著阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與羅里（Cal Raleigh）「背靠背」開轟讓主場觀眾終於沒有那麼悶，不過9上藍鳥巴傑爾（Addison Barger）又敲一發超大號陽春砲將比分拉開至13：4，終場藍鳥狂敲18安灌進13分，順利收下系列賽首勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中