美聯冠軍賽》藍鳥火力甦醒狂敲5轟開胡！ 水手羅里開轟仍大比分吞敗

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽G3，前2戰在自家主場熄火的藍鳥，今天來到客場火力大爆發，全場狂敲18安包含5發全壘打，儘管水手也有3轟進帳，但仍不敵楓葉大軍兇猛火力，終場藍鳥以13：4打爆水手系列賽開胡，系列賽藍鳥以1勝2敗落後水手。

主場的水手今天在首局就靠「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）從藍鳥塞揚強投畢伯（Shane Bieber）手中敲出2分砲下馬威，不過藍鳥在3局先是靠著希梅涅茲（Andres Gimenez）的2分砲追平，並回敬一個5分大局痛擊明星強投柯比（George Kirby）取得5：2領先。

前2戰「卡彈」的藍鳥進攻水龍頭一打開就停不下來，3局到6局合計狂攻12分，且每局都有全壘打，依序是希梅涅茲、史普林格（George Springer）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、柯克（Alejandro Kirk）都有全壘打演出。

水手在8下靠著阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與羅里（Cal Raleigh）「背靠背」開轟讓主場觀眾終於沒有那麼悶，不過9上藍鳥巴傑爾（Addison Barger）又敲一發超大號陽春砲將比分拉開至13：4，終場藍鳥狂敲18安灌進13分，順利收下系列賽首勝。

