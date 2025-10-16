自由電子報
MLB季後賽》宇宙道奇一路過關斬將 重砲馬恩西不自滿：打線還能再更好

2025/10/16 12:07

馬恩西。（資料照，美聯社）馬恩西。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在季後賽8場比賽只輸了1場，一路過關斬將力拚晉級世界大賽，不過三壘重砲馬恩西（Max Muncy）不因此自滿，更坦言球隊在打擊部分還能有更好的表現。

道奇季後賽在打線部分，一共得到38分、敲出10轟以及36分打點進帳，都與今天賽前且也在爭奪世界大賽門票的藍鳥並列最高。

即便如此，馬恩西仍認為球隊進攻端仍有進步空間，「我認為我們仍有些機會可以多加利用，我們還沒有完全做到這點。目前投手的實力很難再去叫他們更加進步，但就我的觀點來看，我認為打線在某些時刻下還是得好好把握，我仍然覺得還能再更上一層樓。」

不過馬恩西持續補充道：「但是最後我們仍贏下了比賽，這才是最重要的部分，不管方法為何，目前我們就是找到了方法來拿下最終的勝利。」

馬恩西在季後賽仍持續為球隊輸出，目前累計22打數敲出6支安打（含1轟），OPS.903近況十分火燙，然而相比之下，較為低迷的打者之一非二刀流球星大谷翔平莫屬，今年季後賽34打數僅敲出5支安打，打擊率只有.147，若打者「翔平」早日找回進攻手感，道奇打線將會更加完整。

