美聯冠軍賽》楓葉大軍煙火秀創2項神紀錄！ 追平2001年水手壯舉

2025/10/16 12:27

藍鳥對水手敲出5轟平隊史紀錄，更追平2001年水手締造的2項季後賽記錄。（圖片取自大聯盟官網）藍鳥對水手敲出5轟平隊史紀錄，更追平2001年水手締造的2項季後賽記錄。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕在美聯分區系列賽對洋基4戰猛灌34分的美聯東區龍頭藍鳥，在美聯冠軍賽前2戰對水手啞火，僅拿4分吞下2連敗，不過今天楓葉大軍來到水手主場反倒火力全開，單場5轟猛灌13分，以壓境之姿收穫系列賽首勝。

藍鳥在今天共有5人開轟，分別是希梅涅茲（Andres Gimenez）2分砲、史普林格（George Springer）陽春砲、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）陽春砲、柯克（Alejandro Kirk）3分砲與巴傑爾（Addison Barger）的陽春砲，季後賽單場5轟追平隊史最高紀錄，而該記錄是球隊在今年美聯分區系列賽G2對洋基所締造。

水手今天也有3人開轟，分別是「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）首局的2分砲，以及阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與羅里（Cal Raleigh）的「背靠背」陽春砲，兩隊合計8支全壘打追平季後賽單場最多轟記錄，歷史第三次，前兩次分別是2017年世界大賽太空人與道奇G2，以及2015年紅雀隊小熊的國聯分區系列賽G3。

藍鳥今天成為季後賽史上第二支，在首局落後2分以上，最後卻贏對手雙位數的球隊，上次締造此記錄的球隊是2001年的水手，同樣是在美聯冠軍賽G3，水手首局打完以0：2落後洋基，最終以14：3逆轉贏球。同時藍鳥同樣也締造另一項2001年水手隊的記錄，他們成為史上第二隊季後賽於水手主場敲出3轟以上的球隊，水手曾在2001年美聯分區系列賽G2對陣印地安人（守護者）時辦到。

小葛雷諾今天單場4打數4安打，僅差1支三壘安打就能完成完全打擊，今年季後賽小葛雷諾已經敲出4轟，追平2015年「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）並列藍鳥隊史單一季後賽最多。

