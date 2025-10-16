自由電子報
國聯冠軍賽》力拚擺脫低潮！大谷翔平罕見室外打擊練習敲怪力轟（影音）

2025/10/16 13:08

大谷翔平罕見在室外進行打擊練習。（圖片取自道奇X）大谷翔平罕見在室外進行打擊練習。（圖片取自道奇X）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊巨星大谷翔平，在今年季後賽的打擊狀態持續低迷，今天他反常地出現在道奇球場上進行打擊練習，並不斷將球送到外野大牆，他在練習時的表現更讓在休息區的隊友興奮歡呼。

第二年打季後賽的大谷翔平，打擊手感比去年還要冰冷，8場出賽僅有5安，敲出2轟、6分打點，選到6次四壞保送，吞下15K，被對手故意四壞保送4次，打擊率1成47，攻擊指數0.599。上個賽季大谷翔平16場季後賽出賽，敲出3轟，打擊率2成30，攻擊指數0.766。

過去大谷翔平在準備時都是在室內的打擊練習區，鮮少會出現在球場上，不過為甩開近期打擊低迷的陰霾，大谷翔平今天罕見地在室外進行打擊訓練。道奇隊官方也釋出他練習的影片，只見大谷翔平奮力一擊，直接打到道奇右外野約150公尺的超大號全壘打，他也露出滿意的笑容。

國聯冠軍賽G3將回到道奇主場，在客場取得2連勝的道奇帶著極大優勢面對造訪的釀酒人，7戰4勝制的聯盟冠軍賽主客場配置為2-3-2，因此接下來道奇只要在3場比賽贏下2場，就能順利於自家主場奪下國聯冠軍，前進世界大賽。

